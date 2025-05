Valleys Extreme: Manuel Lettenbichler siegt souverän

Manuel Lettenbichler (Red Bull KTM) holte sich beim Valleys Extreme in Wales den Sieg beim ersten Rennen der Hard-Enduro-WM 2025. Billy Bolt (Husqvarna) und Teo Kabakchiev (Sherco) vervollständigten das Podium.

Staub prägte das gesamte Wochenende – angefangen bei den Qualifikationsrunden am Samstag auf einer kurzen Strecke, auf der die Startplätze für den Sonntag festgelegt wurden, bis hin zum EnduroCross-Shootout für die 48 besten Fahrer. Die Ausscheidungsläufe reduzierten das Feld und legten die Startreihen für das Hauptrennen am Sonntag fest. Im Qualifying, in dem die ersten WM-Punkte vergeben wurden, holte Billy Bolt den Sieg und somit 3 Punkte, Manuel Lettenbichler den zweiten Platz und zwei Punkte und Mitch Brightmore den dritten Rang und einen Zähler.

Im letzten Shootout war ein schneller Start entscheidend – die ersten beiden Plätze waren wichtig für die Sicht und die Sicherheit. Lettenbichler und der junge Ashton Brightmore hatten einen perfekten Start, fuhren ohne Probleme durch und belegten die Plätze eins und zwei. Bolts Hoffnungen jedoch einen Dämpfer, als er nach einer Kollision mit Kabakchiev zu Boden ging. Dennoch sicherte er sich einen Platz in der ersten Startreihe für den Sonntag.

Das Hauptrennen startete am Sonntagmittag, und Lettenbichler wiederholte seinen Holeshot vom Samstag. Gewohnt souverän ging er in das Rennen über vier Runden, baute schnell einen Vorsprung auf und hielt auf der Strecke in den engeren und anspruchsvollen Passagen ein hohes Tempo. In der zweiten Runde betrug sein Vorsprung bereits über eine Minute. Lettenbichlers Sieg war zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet.

In der dritten und vierten Runde waren dann im Unterschied zu den ersten beiden einige schwierigere Linien zu fahren. Aber dank der trockenen Bedingungen blieb das Tempo hoch – es war für Hard Enduro letztlich eher ein Sprintrennen.

Hinter Lettenbichler setzten Bolt und Kabakchiev ihr Duell fort und tauschten mehrmals die Positionen. Bolt setzte sich schließlich in den technischen Sektionen immer wieder ab und verwies den Bulgaren auf den dritten Platz.

Manuel Lettenbichler: «Es war ein großartiges Rennen. Mein Fokus lag darauf, den Holeshot für das Hauptrennen zu holen. Ich wusste, dass das heute entscheidend sein würde. Das ist mir gelungen, und ich konnte mir bis zum Ende der ersten Runde einen guten Vorsprung von etwa einer Minute herausfahren. In der zweiten Runde war ich mir nicht ganz sicher, wo die anderen waren. Ich hatte das Gefühl, dass sie näherkamen, also habe ich noch einmal richtig Gas gegeben. Das Team sagte mir, dass ich am Ende der zweiten Runde über zwei Minuten Vorsprung hatte, was eine schöne Überraschung war. Ich war mit meinem Tempo zufrieden und konnte es bis ins Ziel halten. Zu Beginn einer neuen Saison ist es immer schwierig einzuschätzen, wo man steht, daher ist es ziemlich cool, so zu gewinnen. Natürlich gibt es Dinge, an denen ich arbeiten muss, um mich zu verbessern, aber jetzt genieße ich erst einmal diesen Moment.»

Die beiden deutschen Nachwuchstalente Lenny Geretzky und Felix Bähker beendeten das Rennen auf dem 15. bzw. 16. Platz.

Vorläufiges Ergebnis, Valleys Hard Enduro (Wales) – Top-10:

1. Manuel Lettenbichler (D), 2:14,23 Stunden

2. Billy Bolt (UK), +2:16,47 min

3. Teodor Kabakchiev (BUL), +2:50,35

4. Mario Roman (E), +3:51,97

5. Ashton Brightmore (UK), +8:04,51

6. Mitch Brightmore (UK), +8:06,44

7. Graham Jarvis (UK), +15:59,55

8. Wade Young (ZA), +20:14,75

9. Alfredo Gomez Cantero (E), +20:41,35

10. Burts Crayston (UK), +25:39,46

Vorläufiger WM-Stand nach 1 von 7 Rennen:

1. Manuel Lettenbichler (D), 22 Punkte

2. Billy Bolt (UK), 20

3. Teodor Kabakchiev (BUL), 15

4. Mario Roman (E), 13

5. Ashton Brightmore (UK), 11

6. Mitch Brightmore (UK), 11

7. Graham Jarvis (UK), 9

8. Wade Young (ZA), 8

9. Alfredo Gomez (E), 7

10. Burts Crayston (UK), 6

...

15. Lenny Geretzky (D), 1