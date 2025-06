Silver Kings: Manuel Lettenbichler siegt vor Hart

Manuel Lettenbichler (Red Bull KTM) setzte sich beim Silver Kings in den USA knapp gegen den kanadischen Markenkollegen Trystan Hart durch. Der junge Brite Mitch Brightmore (GASGAS) wurde Dritter.

Das Rennen begann mit einem Prolog am Donnerstag, bei dem Trystan Hart eindrucksvoll gewinnen konnte. Da Hart nicht in der WM-Wertung fährt, erhielt Nachwuchstalent Mitch Brightmore als Zweitplatzierter des Prologs 3 WM-Punkte vor Manuel Lettenbichler (2 Punkte) und dem bulgarischen Sherco-Pilot Teo Kabakchiev (1 Punkt).

Nach dem Prolog folgten zwei Offroad-Tage, deren Charakteristik laut Lettenbichler ein Mix aus Abestone (Italien) und den Romaniacs waren. Wie auch Abestone, das als drittes WM-Rennen Anfang September stattfinden wird, war die Strecke des Silver King Hard Enduro in einem Skigebiet angelegt.

Am folgenden ersten Offroad-Renntag wurde die Startreihenfolge für das Hauptrennen mit mehreren langen Runden am zweiten Tag festgelegt. Trystan Hart lieferte sich am ersten Renntag den erwarteten engen Kampf mit Lettenbichler. Hart hatte am Erzberg einen für ihn selbst enttäuschenden 5. Platz erreicht und wollte das mit einem Sieg über den bayerischen Ausnahmefahrer beim Silver Kings wieder gutmachen. Das gelang ihm am ersten Renntag und er verwies den Weltmeister auf den zweiten Platz. Da Hart jedoch nicht in der FIM WM gewertet wird, gingen nach den neuen FIM-Regeln für die Vergabe von Meisterschaftspunkten die 10 Punkte für den ersten Renntag an Lettenbichler.

Die beiden setzten ihren Kampf auf der Strecke am zweiten Tag fort, wechselten über die zwei Stunden Renndauer auf den Runden immer wieder die Führungsposition. Gegen Ende machte Trystan dann allerdings zwei Fehler, durch die Manuel sich etwas absetzen konnte und nach 6 Runden den Vorsprung von 25 Sekunden ins Ziel fahren konnte. Somit hatte Hart Tag 1 und Lettenbichler Tag 2 gewonnen. Nach den neuen Regeln der FIM für die Wertung des Prologs und der Qualifikationsrennen sowie für das Hauptrennen wird bei Mehrtages-Rennen im Fall eines Gleichstands der Gewinner des letzten Renntags als Gewinner des Events gewertet. Lettenbichler erhielt also 2 Punkte aus dem Prolog, jeweils 10 Bonus-Punkte für den ersten und zweiten Tag (da Hart nicht in der FIM-Wertung teilnimmt) und 20 Punkte für den Sieg des WM-Laufs. Somit addierte der KTM-Fahrer beim Silver Kings 42 Punkte zu seinem WM-Punktekonto. Mitch Brightmore nimmt als Zweitplatzierter 35 und der Südafrikaner Wade Young (GASGAS) 30 Punkte mit.

Brightmore bewies schon mit dem vierten Platz beim Erzberg eine nachhaltig starke Entwicklung. Mit den 35 Punkten vom Silver Kings liegt Mitch somit nicht nur beim Punkte-Ergebnis in den USA, sondern auch in der WM-Rangliste auf dem zweiten Platz hinter Lettenbichler. Wenn die Leistungskurve des jungen Briten weiterhin nach oben zeigt, wird Mitch der Nachwuchsfahrer sein, der Lettenbichler mittelfristig herausfordert. Anzumerken ist noch, dass lediglich 9 FIM-Fahrer beim Silver Kings antraten.

Manuel Lettenbichler: «Der Kampf mit Trystan heute war einer der besten, die ich jemals hatte. Wir haben auf den sechs Runden heute sicherlich gut 15-mal die Positionen gewechselt. In der letzten Runde konnte ich ihn ungefähr eine Viertelstunde vor dem Ziel wieder überholen und den Vorsprung auch in der letzten und extremen Auffahrt ins Ziel retten. Die Organisation hier hat einen mega guten Job gemacht. Es war zwar sehr trocken und staubig, aber dafür können die Jungs ja nichts. Die Strecke war gut, die Fans waren super. Das ist definitiv ein sehr empfehlenswertes Hard Enduro hier!»

Trystan Hart: «Ich habe mit dem zweiten Platz im Prolog gut angefangen, was großartig war. Der erste Offroad-Tag war verrückt für den größten Teil des Rennens. Ich habe gegen Ende gepusht und es geschafft, den Sieg zu erringen, mit dem ich nach einem harten Rennen sehr zufrieden war. Heute war ich so ziemlich das ganze Rennen mit Mani zusammen und habe mit ihm über zwei Stunden lang die Führung getauscht. Am Ende waren nur 20 Sekunden zwischen uns, aber damit war ich zufrieden und es ist toll, eine KTM auf den ersten beiden Plätzen zu haben!»

Ergebnis Silver Kings, USA, Offroad Tag 2:

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM) 2:04:48,18 h

2. Trystan Hart (CDN, KTM) +00:25 min

3. Wade Young (ZA, GASGAS) +04:49

4. Mitch Brightmore (GB, GASGAS) +05:15

5. Mario Roman (E, Sherco) +06:07

6. Will Riordan (AUS, Sherco) +08:41

7. Teo Kabakchiev (BG, Sherco) +09:21

8. Billy Bolt (GB, Husqvarna) +12:20

9. Ryder Leblond (USA, Husqvarna) +13:42

10. Cody Webb (USA, Yamaha) +13:59

...

15. Felix Bähker (D, Beta) +1 Runde

...

23. Lenny Geretzky (D, Sherco) +1 Runde

Vorläufiger WM-Stand Top 10 nach 2 von 7 Rennen:

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM) 64 Punkte

2. Mitch Brightmore (GB, GASGAS) 46

3. Billy Bolt (GB, Husqvarna) 43

4. Teo Kabakchiev (BG, Sherco) 40

5. Wade Young (ZA, GASGAS) 39

6. Mario Roman (E, Sherco) 38

7. Alfredo Gomez (E, Beta) 27

8. Matt Green (ZA, KTM) 20

9. Thomas Scales (ZA, Beta) 18

10. Ashton Brightmore (UK, GASGAS) 11