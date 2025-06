Manuel Lettenbichler (KTM): Einer der besten Kämpfe

Manuel Lettenbichler setzte sich auch beim zweiten Rennen der neuen Hard-Enduro-WM gegen die starke Konkurrenz durch und siegte beim Silver Kings in den USA. SPEEDWEEK.com sprach exklusiv mit dem WM-Führenden.

KTM-Pilot Manuel Lettenbichler siegte beim Silver Kings in den USA und liegt nach zwei von sieben Rennen in der Hard-Enduro-WM bereits 18 Punkte voran. Die lange Pause bis zum nächsten Event in Abestone weiß der Rosenheimer gut zu nutzen, wie er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com verriet.

Manuel, du konntest dich beim Silver Kings gegen Trystan Hart und die anderen Konkurrenten durchsetzen. Wie sind für dich die Renntage in den USA verlaufen?

Beim Prolog im SuperEnduro-Style am Donnerstag habe ich 2 WM-Punkte mitnehmen können, womit ich sehr zufrieden war. Am Freitag, also dem ersten Offroad-Renntag, waren es zwei Stunden Renndauer, durchaus Kategorie Hard Enduro, aber die Pace war schon sehr hoch. Am Anfang ging es vorne ziemlich zur Sache, Billy, Mitch, Trystan und ich haben immer wieder die Positionen gewechselt. Trystan hat dann am Ende die Nase vorne gehabt und ich bin Zweiter geworden.

Am Samstag gab es dann ein Mehrrunden-Rennen, wieder zwei Stunden lang mit einem Extrem-Loop am Ende und einer knackigen Auffahrt ins Ziel. Der Kampf mit Trystan war wohl einer der besten, die ich bislang hatte. Wir haben immer wieder die Positionen getauscht, aber 50 Meter vor dem Ziel habe ich es dann letztlich für mich entscheiden können. Trystan hatte den ersten und ich den zweiten Tag gewonnen. In diesem Fall wird das Ergebnis des letzten Renntages gewertet und somit stand ich auf dem Podest ganz oben.

Wie war die Strecke in Idaho?

Die Strecke war wirklich cool, die Organisation hat einen mega guten Job gemacht. Schon beim Prolog waren überraschend viele Zuschauer da, die gute Stimmung gemacht haben. Es war von der Strecke her ein Mix auf Abetone und Romaniacs und es ging im Skigebiet auch hoch hinauf. Durch die Trockenheit war es zwar extrem staubig, aber dafür können die Jungs nichts, das ist dann so. Das ganze Package hier aus Strecke, Organisation und Fans war super.

Bis zum Abestone im WM-Kalender sind es fast 3 Monate hin. Womit wirst du dir bis dahin die Zeit vertreiben?

Langeweile kommt keine auf. Ich fliege nach Indonesien zu einem Rennen, die Romaniacs liegen an, Shootings und vielleicht geht’s noch zum TKO (Tennessee KnockOut). Der Rennkalender ist also gut gefüllt.

Wie siehst du das neue Punktesystem der WM?

Man muss schauen, wie sich das entwickelt. Für die Mehrtages-Rennen ist das sicherlich interessant. Hier beim Silver Kings gab es für den Sieger des ersten und zweiten Tags jeweils 10 Punkte und dann noch einmal 20 Punkte für den Gesamtsieger. Bei den anderen Rennen wie Abestone, Hixpania und GetzenRodeo bleibt es ja beim alten System mit maximal 23 Punkten.

Ergebnis Silver Kings, USA, Offroad Tag 2:

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM) 2:04:48,18 h

2. Trystan Hart (CDN, KTM) +00:25 min

3. Wade Young (ZA, GASGAS) +04:49

4. Mitch Brightmore (GB, GASGAS) +05:15

5. Mario Roman (E, Sherco) +06:07

6. Will Riordan (AUS, Sherco) +08:41

7. Teo Kabakchiev (BG, Sherco) +09:21

8. Billy Bolt (GB, Husqvarna) +12:20

9. Ryder Leblond (USA, Husqvarna) +13:42

10. Cody Webb (USA, Yamaha) +13:59

...

15. Felix Bähker (D, Beta) +1 Runde

...

23. Lenny Geretzky (D, Sherco) +1 Runde

WM-Stand Top 10 nach 2 von 7 Rennen:

1. Manuel Lettenbichler (D, KTM) 64 Punkte

2. Mitch Brightmore (GB, GASGAS) 46

3. Billy Bolt (GB, Husqvarna) 43

4. Teo Kabakchiev (BG, Sherco) 39

5. Wade Young (ZA, GASGAS) 39

6. Mario Roman (E, Sherco) 38

7. Alfredo Gomez (E, Beta) 27

8. Matt Green (ZA, KTM) 20

9. Thomas Scales (ZA, Beta) 18

10. Ashton Brightmore (UK, GASGAS) 11