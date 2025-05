Erzbergrodeo: Josep Garcia gewann die Qualifikation

Der spanische Enduro-Weltmeister und KTM-Werksfahrer Garcia gewann am Samstag den Prolog zum Red Bull Erzbergrodeo vor Andrea Verona (GASGAS) und seinem KTM-Markenkollegen Daniel Sanders.

Die gesamte Weltelite des Hard-Enduro-Sports hatte die 15 km lange Qualifikationsstrecke am «Iron Giant» in der österreichischen Steiermark zweimal zu absolvieren. Erfahrungsgemäß werden die schnellsten Zeiten am ersten der beiden Tage gefahren, denn die Strecke ist nach knapp 950 Startern arg strapaziert und ausgebombt.

Gefragt sind auf den Serpentinen und dem Schotter maximale Schnelligkeit besonders in den Kurven und Risikobereitschaft beim Topspeed. Somit liegen beim Prolog mit einiger Regelmäßigkeit die Kollegen aus dem klassischen Enduro, dem Rallye-Sport und dem Motocross vorne und selbst einige Top-Fahrer aus dem Hard-Enduro-Segment haben gerne mal Schwierigkeiten, sich unter den ersten 50 zu platzieren – denn die ersten 50 qualifizieren sich für die erste von zehn Startreihen des Main-Events am Sonntag: Dem Red Bull Erzbergrodeo. Und in der ersten Reihe zu stehen ist die halbe Miete für die Topfahrer, denn so sind die Chancen optimal, sich gleich etwas abzusetzen und bei die bei den folgenden ersten technischen Sektionen unvermeidlichen Staus zu vermeiden.

So verpasste die britische Legende Graham Jarvis, der 2025 auf einer KTM unterwegs ist, die erste Reihe um sechs Sekunden, während der spanische Routinier und Erzbergrodeo-Sieger von 2017 Alfredo Gomez so gerade eben noch in erste Reihe rutschte. Abgesehen von Jarvis, Francs Moret (KTM) und Cody Webb (Yamaha) schafften es alle anderen Topfahrer, darunter auch der fünffache Erzberg-Sieger Taddy Blazusiak (KTM) unter die ersten 50. Noch sind die Ergebnisse jedoch provisorisch, sodass Jarvis zumindest theoretisch doch noch in die erste Reihe rutschen kann. Doch der mittlerweile 50-jährige «Silent Assassin» hat schon in der Vergangenheit gezeigt, dass er das gesamte Feld von hinten aufrollen kann.

Der dreifache Erzberg-Triumphator Manuel Lettenbichler durfte den Prolog mit der Startnummer 1 des Vorjahressiegers eröffnen. Ein großer Vorteil, denn zu Beginn des Prologs ist die Strecke noch intakt. Der Ausnahmefahrer aus Bayern sicherte sich am ersten Tag eine solide Zeit und landete in der Endauswertung der beiden Läufe auf dem 11. Rang. Die beiden deutschen Nachwuchsfahrer Lenny Geretzky (Sherco) und Felix Bähker (Beta) erreichten die Plätze 24 und 38 und starten somit ebenfalls aus der ersten Reihe.

Josep Garcia: «Die Prologstrecke war optimal aufbereitet und sehr schnell. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl auf meiner KTM und freue mich über die Bestzeit.»

Beim Erzbergrodeo am Sonntag werden Billy Bolt (Husqvarna), Mario Roman (Sherco) und der Kanadier Trystan Hart (KTM) zu den ärgsten Herausforderern von Lettenbichler gehören. Dieses Jahr hat dieses Rennen eine besondere Würze, denn es geht nicht nur um den in den Eintagesrennen prestigeträchtigsten Sieg im Hard-Enduro, sondern auch um den Titel des Extreme-Enduro-Weltmeisters. Ende März hatten Karl Katoch vom Erzbergrodeo und Martin Freinademetz von den Red Bull Romaniacs verkündet, beim Erzbergrodeo den Weltmeistertitel im Format Extrem-Enduro und bei den Romaniacs den Weltmeistertitel im Format Extreme-Enduro-Rallye zu vergeben. Beide Rennen sind dieses Jahr nicht Teil der FIM Hard-Enduro-WM.

Erzbergrodeo Prolog, vorläufige Ergebnisse:

1. Josep Garcia (E), KTM, 10:25,661 Minuten

2. Andrea Verona (I), GASGAS, 10:32,804

3. Danny Sanders (AUS), KTM, 10:46,804

4. Dominik Olszowy (PL), Rieju, 10:54,455

5. Carson Brown (USA), KTM, 10:54,891

6. Billy Bolt (GB), Husqvarna,11:02,426

7. Jonny Walker (GB), Triumph, 11:03,519

8. Szymon Zajaczkowski (PL), KTM, 11:04,068

9. Will Riordan (AUS), Sherco, 11:09,074

10. Chris Gundermann (D), KTM, 11:09,516

11. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 11:10,919

24. Lenny Geretzky (D), Sherco, 11:30,048

38. Felix Bähker (D), Beta, 11:40:905