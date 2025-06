Rallye-Legenden Benavides und Quintanilla treten ab

In der Szene der Rallye-Raid-WM geht der Generationswechsel weiter. Mit Kevin Benavides (KTM) und Pablo Quintanilla (Honda) verabschieden sich zwei der ganz Großen von der internationalen Bühne.

2024 sahen wir die Trennung von Toby Price (37) und KTM sowie den Rücktritt von Sam Sunderland (36), der zuletzt bei GASGAS unter Vertrag stand. Beide zählten zu den erfolgreichsten Piloten der Rallye-Szene. Und der Umbruch geht in diesem Jahr weiter: Nach der Trennung von Hero und Sebastian Bühler (30) verkündeten nun mit Kevin Benavides und Pablo Quintanilla zwei Legenden ihren Rücktritt.

Der Argentinier Benavides geht nicht ganz freiwillig in den Ruhestand. Der zweifache Dakar-Sieger mit Honda und KTM hatte in den vergangenen Monaten großes Verletzungspech.

«Es ist kein einfacher Tag für mich, aber definitiv ein besonderer», sagte der 36-jährige Red Bull-Pilot. «Nach so vielen Jahren im Rennsport habe ich eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens getroffen: meine professionelle Motorradrennkarriere zu beenden. Der Abschied vom Motorrad fühlt sich an, als würde ich einen Teil von mir selbst loslassen, aber ich tue dies mit Stolz. So habe ich mir meinen Rücktritt nicht vorgestellt, aber meine Verletzung hindert mich daran, mit 100 Prozent anzutreten, und ich bin immer mit allem gefahren, was ich hatte. Die Dakar hat mich gelehrt, dass es keine Grenzen gibt, wenn man liebt, was man tut, und bescheiden bleibt.»

Mit Quintanilla verliert die Rallye-Szene einen seinen größten Kämpfer. Der 38-Jährige bestritt in diesem Jahr seine 13. Rallye Dakar, die er nach einem Sturz jedoch vorzeitig aufgeben musste. 2020 und 2022 beendete er die härteste Rallye auf Gesamtrang 2. Dazu war der Chilene Cross-Country-Weltmeister 2016 und 2017.

«Ich gebe nach 15 Jahren, in denen ich alles gegeben habe, meinen Rücktritt vom professionellen Motorradsport bekannt. Ich hatte die Gelegenheit, zwei Weltmeisterschaften zu gewinnen und bei der Dakar dreimal auf dem Podium zu stehen. Ich hatte die Möglichkeit, mir einige meiner Träume zu erfüllen, was mich sehr stolz macht», sagte Quintanilla. «Als Teil des Honda HRC Teams waren die letzten Jahre meiner Karriere ein Vergnügen. Ich verlasse den Sport mit einem Lächeln im Gesicht. Ich habe gelebt, was ich leben musste, ich habe auf dem Weg viele Freunde gefunden und ich werde diese Momente bewahren.»