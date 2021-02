Glickenhaus LMH mit erster Testfahrt in Vallelunga

Der Glickenhaus 007 LMH in der Box in Vallelunga

Das neue Hypercar von Glickenhaus unternimmt auf der Strecke in Vallelunga den ersten Test. Am Steuer des 007 LMH genannten Boliden sitzen die beiden schnellen Franzosen Romain Dumas und Franck Mailleux.

Der nächste Meilenstein für das Hypercar-Projekt von James Glickenhaus ist überwunden. Am Donnerstag unternahm der 007 LMH genannte Rennwagen seinen ersten Test. Dieser fand auf der Strecke in Vallelunga statt. Los mit der Fahraction ging es bereits morgens um 9 Uhr.

Viele Informationen über den Test sind aktuell noch nicht bekannt. Fakt ist jedoch, das die beiden erfahrenen Franzosen Romain Dumas und Franck Mailleux sich am Steuer abgewechselt haben. Glickenhaus will mit zwei 007 LMH 2021 in der Hypercar-Klasse der FIA WEC starten. Dort sind dann Toyota und Alpine die Konkurrenten.

Das Fahrzeug hat der amerikanische Sportwagen-Enthusiast Glickenhaus bei Podium Advanced Technologies in Italien bauen lassen. Der 007 LMH wird von einem V8-Turbomotor mit 3.5 Litern Hubraum angetrieben, der von Pipo Moteurs in Frankreich entwickelt wurde. Bei der Aerodynamik arbeitet er mit Sauber zusammen. Beim Einsatz an der Rennstrecke hilft auch Joest Racing mit.

Die Hypercar-Kategorie der Sportwagen-WM befindet sich gerade im Aufwind, da Ferrari den Einsteig zur Saison 2023 verkündet hat. 2022 kommt auch schon Peugeot mit einem LMH in die FIA WEC.