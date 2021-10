Sébastien Ogier testet Hypercar von Toyota in Bahrain

Der siebenmalige Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier wird einen Tag nach dem WM-Finale der FIA WEC in Bahrain den Toyota GR010 Hybrid testen. Ogier hat das Fahrzeug gerade im Simulator von Toyota ausprobiert.

Spannende Neuigkeiten für die FIA WEC: Sébastien Ogier wird beim jährlichen Rookie-Test der Sportwagen-WM mit von der Partie sein und einen Toyota GR010 Hybrid testen. Dieses Hypercar von Toyota hat im August die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Der Test findet am 7. November 2021 statt und wird auf der Strecke in Bahrain ausgetragen. Dort finden am 30. Oktober und am 6. November auch die letzten beiden Saisonläufe der FIA WEC statt.

Um sich auf den Test richtig vorzubereiten, hat Ogier zuletzt zwei Tage lang den Simulator von Toyota in Köln benutzt und sich dabei mit den Abläufen im Cockpit vertraut gemacht. Zudem wurde für Ogier auch noch eine Sitzschale angepasst.

«Ich freue mich, beim offiziellen WEC-Rookie-Test in Bahrain zum ersten Mal mit dem GR010 Hybrid-Hypercar auf der Strecke zu fahren», so Ogier. «Die Simulatorsitzung verlief gut. Es war schön, mit dem Team zu arbeiten und den GR010 Hybrid zu entdecken. Ich konnte schon spüren, dass sich das Hypercar stark von dem TS050 Hybrid unterscheidet, den ich letztes Jahr im Simulator gefahren bin. Wie jeder weiß, ist es ein Traum von mir, in Zukunft im Langstreckenrennsport anzutreten. Der Test in Bahrain ist wichtig, um mehr über das Auto und mein eigenes Niveau zu erfahren. Es ist eine große Herausforderung für mich und ich arbeite hart daran, bereit für Bahrain zu sein.»

Neben Ogier wird in Bahrain auch Charles Milesi das Hypercar von Toyota testen. Er wurde von den Organisatoren der WEC ausgewählt, nachdem er im LMP2 starke Leistungen gezeigt hat. Beispielsweise hat er die LMP2-Klasse bei den 24h Le Mans gewonnen.