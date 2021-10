6h Bahrain: Beide Toyota im ersten Training vorne

Der Toyota GR010 Hybrid von Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima und Brendon Hartley lag in der ersten Session zum 6h Rennen in Bahrain an der Spitze des Feldes. Porsche holte sich die Bestzeit in beiden GTE-Klassen.

Die lange Sommerpause in der FIA WEC ist endlich beendet. Nachdem die Sportwagen-WM zuletzt im August bei den 24h von Le Mans Gas gegeben hat, steht nun das fünfte Rennwochenende der Saison 2021 auf der Agenda. Schauplatz ist die Strecke in Bahrain. Dort findet nächste Woche auch das WM-Finale statt. Am Donnerstag stand bereits das erste freie Training an. Dabei konnten sich beide Toyota an der Spitze des Feldes platzieren.

Mit einer Zeit von 1:50,571 Minuten war es der GR010 Hybrid von Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima und Brendon Hartley, der die Bestzeit aufstellte - wobei die tatsächlich schnellste Runde von Buemi erzielt wurde. Rang zwei ging an den Schwesterwagen von Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López, die 0,401 Sekunden zurücklagen. Hier war im ersten freien Training der Argentinier López der schnellste Mann.

In der Hypercar-Klasse ist in Bahrain sonst nur noch der Alpine A480 am Start. Das französische Fahrzeug rund um André Negrão, Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxivière belegte mit 0,527 Rückstand die vierte Position in der Gesamtwertung und wurde somit auch vom schnellsten LMP2 geschlagen.

Dabei handelte es sich um den Oreca 07 vom britischen Jota-Team, den Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa und Anthony Davidson pilotieren. Das Trio lag mit 1:51,083 Minuten 0,512 Sekunden hinter dem erstplatzierten Toyota.

Auch die GTE-Pro-Klasse ist in Bahrain recht dünn besetzt. Lediglich die beiden Werks-Porsche und die zwei Ferrari von AF Corse treten an. Mit 1:57,983 Minuten ging die Bestzeit an den schwäbischen Hersteller. Im 911 RSR war Richard Lietz am schnellsten. Der Österreicher ist wieder gemeinsam mit Gianmaria Bruni unterwegs.

Mit 1:58,785 Minuten lag der zweite Porsche von Kévin Estre und Neel Jani auf Klassenrang zwei. Dann folgten die 488 GTE von Alessandro Pier Guidi und James Calado sowie von Daniel Serra und Miguel Molina. In der GTE Am lag der Porsche von Egidio Perfetti, Matteo Cairoli und Riccardo Pera (Team Project 1) mit 1:58,177 Minuten an der Spitze.

Die nächsten Sessions in Bahrain finden am Freitag statt. Um 7:30 Uhr MESZ ist das zweite freie Training angesetzt. Später am Tag folgen noch das dritte Training und die Qualifikation.