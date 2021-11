Sébastien Ogier auf Platz fünf in erster Testsession

Nach dem kontroversen Saisonfinale der Sportwagen-WM (FIA WEC) finden heute auf der Strecke in Bahrain die offiziellen Testfahrten statt. Mit dabei ist auch Sébastien Ogier, der das Toyota-Hypercar ausprobieren darf.

Nach der Saison ist vor der Saison: Gestern endete die Spielzeit 2021 in der FIA WEC und am heutigen Sonntag gehen die Blicke schon auf 2022. Dazu absolviert die Sportwagen-WM einen Testtag auf der 5,412 Kilometer langen Strecke in Bahrain. Bekanntester Name dabei: Sébastien Ogier. Der siebenmalige Rallye-Weltmeister fährt den Toyota GR010 Hybrid.

In der ersten Session an Sonntagmorgen absolvierte Ogier insgesamt 32 Runden. Am schnellsten war er in Runde 26 unterwegs. Da fuhr er eine Zeit von 1:50,647 Minuten. Damit lag er auf Platz fünf der Piloten. Ganz vorne im Klassement war Nicolas Lapierre, der im Alpine A480 eine Zeit von 1:48,697 Minuten schaffte.

Platz zwei erreichte Sportwagen-Weltmeister Mike Conway mit 1:48,865 Minuten im Toyota vor Markenkollege Sébastien Buemi, der auf 1:49,119 Minuten kam. Ebenfalls den Toyota ausprobieren darf am Sonntag Charles Milesi. Der Youngster erzielte eine Zeit von 1:49,636 Minuten.

Die Bestzeit in der LMP2-Klasse holte sich am Vormittag mit 1:51,221 Minuten Sophia Flörsch im Oreca 07 vom Team WRT. Insgesamt haben 32 Piloten eine gezeitete Runde abgespult. Am Nachmittag steht noch eine weitere Session auf der Agenda.