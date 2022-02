Bestätigt: Peugeot verzichtet 2022 auf 24h Le Mans

Der französische Hersteller Peugeot wird 2022 nicht an den 6h von Spa-Francorchamps und den 24h von Le Mans teilnehmen. Das Debüt des neuen Hypercars mit dem Namen 9X8 soll aber noch im Sommer stattfinden.

Nun ist es raus: Peugeot verzichtet auf den Start bei den 24h Le Mans 2022. Der französische Hersteller hat mit dem 9X8 bekanntlich ein Hypercar entwickelt. Der Bolide befindet sich derzeit in der Testphase auf diversen Rennstrecken. Der Start beim großen Klassiker an der französischen Sarthe, der am Wochenende des 11./12. Juni 2022 ausgetragen wird, kommt für das Peugeot-Programm aber zu früh. Auch auf die 6h von Spa-Francorchamps (7. Mai 2022) wird Peugeot verzichten.

Der Grund für diesen Schritt liegt in der Homologation des Rennwagens. Sobald der Bolide von den Regelhütern den Stempel aufgedrückt bekommen hat, ist das Fahrzeugdesign bis 2025 fest eingefroren. (Lediglich kleinere Änderungen über sogenannte Joker können noch stattfinden.) Peugeot will in der Testphase jedoch nichts überstürzen und den Wagen erst homologieren, wenn er wirklich bereit ist.

Dazu kommt, dass der Peugeot zwingend im Mai beim WEC-Lauf in Spa hätte antreten müssen, um die Starterlaubnis für Le Mans zu bekommen. Denn die Regelhüter haben Peugeot klargemacht, dass sie den 9X8 vor Le Mans mindestens ein Mal im Rennbetrieb sehen wollen, um eine Einstufung in der Balance of Performance (BoP) zu erstellen.

«Im Hinblick auf die Balance of Performance-Anpassungen wäre es nicht möglich gewesen, an den 24 Stunden von Le Mans teilzunehmen, ohne zuerst das vorangegangene WEC-Rennen, die 6 Stunden von Spa-Francorchamps am 7. Mai, zu bestreiten», stellt auch Olivier Jansonnie (Technischer Direktor) klar. «Unsere Planung ermöglichen uns, das volle Gewicht unseres Teams und der Ressourcen in unsere eigenen Testsitzungen zu stecken, ohne die Unterbrechungen für die Rennen in Spa-Francorchamps und Le Mans.»

Nach der Absage für Le Mans stellt sich nun natürlich die Frage, wann der Peugeot 9X8 sein Debüt geben wird. Der nach Le Mans folgende WEC-Lauf ist am 10. Juli 2022 in Monza. Danach folgt Fuji am 11. September 2022.

Das Feld für die diesjährige Ausgabe der 24h Le Mans wird kommenden Montag (28. Februar 2022) verkündet.