Nicht mal mehr eine Woche bis zum Prologue der WEC

Die Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vor der zehnten Saison. Am 18. März 2022 geht es mit den 1000 Meilen von Sebring los. Bereits am 12. und 13. März finden die offiziellen Testfahrten auf der Strecke in Sebring statt.

Nicht mehr lange, dann springen in der FIA WEC die Ampeln auf Grün. Schauplatz des ersten Saisonlaufs 2022 ist die Strecke in Sebring am 18. März. Dann ist ein Rennen über 1000 Meilen angesetzt. Doch schon sechs Tage vorher heulen erstmals die Motoren auf. Am 12. und 13. März hat die Sportwagen-WM den offiziellen Vortest terminiert. Dieser trägt den Namen Prologue. Natürlich findet auch der Prologue auf der so legendären Strecke in Zentralflorida statt.

Für den Prologue sind am kommenden Wochenende insgesamt vier Sessions angesetzt. Am Samstag wird ab 9:35 Uhr und 14:25 Uhr (jeweils Ortszeit) gefahren. Am Sonntag dann ab 9:50 Uhr und 14:50 Uhr (Ortszeit). Lange Zeit zum Verschnaufen haben die Teams danach nicht. Denn schon am Mittwoch (16. März 2022) steht das erste freie Training zum 1000 Meilen Rennen auf der Agenda.

Sebring ist zum dritten Mal Schauplatz der WEC. Auf dem Kurs fand im Jahre 2012 das Seriendebüt statt - mit einem Sieg das Audi R18 von Allan McNish, Dindo Capello und Tom Kristensen. Erst 2019 kehrte die WM auf die 6,019 Kilometer lange Strecke zurück. Es gewannen Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima und Fernando Alonso im Toyota TS050 Hybrid. 2020 und 2021 waren zunächst ebenfalls WEC-Auftritte in Sebring geplant. Diese mussten aufgrund von Corona jedoch abgesagt werden. Somit steht 2022 das dritte WEC-Rennen in Sebring vor der Tür.