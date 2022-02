Team WRT mit drittem Oreca-LMP2 bei 24h Le Mans 2022

Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen und Dries Vanthoor steuern einen Oreca 07 vom Team WRT bei der 2022er Ausgabe der 24h Le Mans. Der belgische Rennstall hat über die WEC zudem zwei weitere Oreca beim Klassiker mit dabei.

Das Team WRT schlägt bei den 24h von Le Mans 2022 ganz groß auf: Insgesamt drei Oreca 07 sollen an den Start gebracht werden. Seit einiger Zeit waren zwei Fahrzeuge bereits fix. Für die Trios Robin Frijns, Sean Gelael und René Rast bzw. Rui Andrade, Ferdinand Habsburg und Norman Nato (als Realteam by WRT) wurden zwei Plätze im Feld der FIA WEC gesichert. Da Le Mans zur WM gehört, können diese beiden Fahrzeuge sowieso beim Klassiker in Frankreich starten. Doch damit nicht genug. Nun wurde ein dritter Oreca 07 verkündet.

WRT hatte über den LMP2-Sieg in Le Mans 2021 bzw. über den Titel in der ELMS zwei weitere LM-Tickets eingefahren. Eines dieser beiden Tickets wird nun also tatsächlich eingelöst. Am Steuer dieses Fahrzeuges drehen Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen und Dries Vanthoor. Alle Drei waren schon in der Vergangenheit für WRT im GT3-Einsatz. Vanthoor hatte sogar bereits 2016 einen LMP2 von WRT bewegt, als das Team einen Gaststart in der ELMS in Spa-Francorchamps absolvierte. 2017 und 2021 war der schnelle Belgier außerdem bereits in Le Mans am Start. Beide Male mit ordentlich Tamtam. 2017 holte er den Sieg in der GTE Am in einem Ferrari. 2021 fuhr er im Porsche auf die Pole-Position in der GTE Pro.

Für Bortolotti, der zudem Werksfahrer-Status bei Lamborghini hat, findet 2022 das Debüt in Le Mans statt. Rolf Ineichen startete 2021 bereits an der Sarthe und war in der GTE Am unterwegs.

Nach dem ELMS-Gaststart 2016 hatte sich WRT zunächst wieder aus dem Prototypen-Sport verabschiedet. Erst 2021 kehrte man in die LMP2-Klasse zurück. Dabei gab es den Titel in der WEC, den Titel in der ELMS und den Sieg bei den 24h Le Mans.

«Wir freuen uns sehr, dass wir aufgrund unserer Erfolge im vergangenen Jahr neben den beiden vergebenen Nennungen ein drittes Auto mit einem so starken Aufgebot in Le Mans einsetzen dürfen», erklärt Teamchef Vincent Vosse. «2021 konnten wir die Herausforderung des Debüts in Le Mans bestmöglich annehmen. Dieses Jahr müssen wir uns der Herausforderung stellen, mit drei Autos anzutreten. Ich freue mich auch sehr, Rolf und Mirko wieder bei uns zu haben und Dries zum ersten Mal in Le Mans für uns fahren zu sehen.»

Gegen wen WRT 2022 in Le Mans antritt, wird am 28. Februar verkündet. Dann gibt der ACO die vorläufige Startliste für den Klassiker heraus.