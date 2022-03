Verkündung Startliste für 24h Le Mans 2022 verschoben

Der Automobile Club de l'Ouest hat mitgeteilt, dass die Veröffentlichung der Entrylist für die 24 Stunden von Le Mans 2022 noch etwas dauern wird. Zudem wurde die Möglichkeit der Nennung nochmals eröffnet.

Der Verkündung der Startliste für die 24h Le Mans 2022 zieht sich weiter hin. Eigentlich sollten schon am 28. Februar 2022 die 62 Autos verkündet werden, die dieses Jahr am großen Langstrecken-Klassiker teilnehmen. Doch dann hat der veranstaltende ACO mitgeteilt, dass sich die Bekanntgabe der Liste aus «administrativen Gründen» etwas verzögern würde - ohne jedoch auch klarzustellen, was diese administrativen Gründe sein mögen.

Nun hat sich der ACO erneut zu Wort gemeldet und erörtert, dass die Möglichkeit der Nennung für die 24h Le Mans nochmals für kurze Zeit eröffnet wird. Vom heutigen Montag (7. März 2022 - 15 Uhr) bis zum Mittwoch (9. März 2022 - 15 Uhr) können sich interessierte Teams für Teilnahme an den 24h Le Mans bewerben. Auch ein Grund dafür wurde vom ACO nun genannt.

«Die jüngsten Maßnahmen internationaler Sportgremien nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine wirken sich auf Motorsportteams und -fahrer aus», so ein ACO-Statement. «Das Auswahlkomitee hat daher beschlossen, für einen begrenzten Zeitraum von 48 Stunden neue Bewerbungen für die 24 Stunden von Le Mans 2022 einzuladen.»

Somit muss nun weiterhin auf die Verkündung der Startliste gewartet werden. Einen genauen Zeitpunkt für die Bekanntgabe hat der ACO derzeit noch nicht genannt.