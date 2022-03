Sebring: So gibt es die WEC im Fernsehen und Stream

Auch in Sebring am Start: Der Oreca 07 vom Team Penske

Der Saisonauftakt der Sportwagen-WM steht vor der Tür. 36 Fahrzeuge werden die 1000 Meilen von Sebring bestreiten. So kann die Rennaction im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Es ist soweit: Am heutigen Freitag (18. März 2022) geht die WEC bei den 1000 Meilen von Sebring in die zehnte Saison. Alpine steht auf der Pole-Position und der Glickenhaus fährt von Platz zwei los. Toyota ist durch die Balance of Performance ein wenig zurückgeworfen. In der LMP2-Klasse treten 15 Oreca 07 an. Die beiden GTE-Klassen sind mit Aston Martin Vantage AMR, Corvette C8.R, Ferrari 488 GTE Evo und Porsche 911 RSR gut bestückt.

Start der 1000 Meilen von Sebring ist 12:00 Uhr (Eastern Time), was 17:00 Uhr mitteleuropäische Zeit entsprechen sollte. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Fernsehen

Eurosport 1 steigt um 18:15 Uhr in die Übertragung ein und bleibt zunächst bis 19:10 Uhr auf Sendung. Danach wird von 21:15 Uhr bis um 1:30 Uhr am Samstagmorgen durchgesendet. Bei NITRO gibt es auch WEC-Action - und zwar von 23:00 Uhr bis 1:30 Uhr. In Österreich zeigt ORF Sport+ die WEC aus Sebring von 17:20 Uhr bis 19:01 Uhr und von 23:00 Uhr bis 1:06 Uhr.

Stream

Auch im Live-Stream wird es die WEC wieder geben. Die Plattform Sport.de hat mitgeteilt, ab 16:45 Uhr auf Sendung zu gehen. Ab 23:00 Uhr soll dann NITRO (im Fernsehen) von Sport.de übernehmen. Sport.de und NITRO gehören zu RTL.

Darüber hinaus gibt es noch zwei kostenpflichtige Stream-Möglichkeiten: Der Eurosport Player zeigt zwischen 16:30 Uhr und 01:35 Uhr ebenfalls die Rennaction aus Sebring - und zwar im Original-Sound. Außerdem kann über einen Member-Bereich der Website der FIA WEC bzw. über die App der FIA WEC das Rennen live verfolgt werden. Hier wird jedoch Englisch kommentiert. Damit steht einem motorsportlichen Freitag eigentlich nichts mehr im Wege.