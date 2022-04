Glickenhaus 007 LMH bei Joest Racing eingetroffen

Der legendäre Rennstall aus dem Odenwald ist auch 2022 wieder in das FIA-WEC-Projekt von Glickenhaus Racing involviert. Nun wurde ein 007 LMH in die Werkstatt geliefert. Es folgt ein Test auf dem Hockenheimring.

Großer Bahnhof in Affolterbach. Der Ortsteil der Gemeinde Wald-Michelbach im Odenwald ist nicht nur durch seine pittoreske Lage bekannt, sondern vor allem durch Joest Racing. Der legendäre Rennstall von Reinhold Joest zählt zu den Top-Adressen im internationalen Motorsport. Zuletzt hatte sich die Truppe viele Jahre um das LMP1-Engagement von Audi gekümmert und danach auch kurz um den Einsatz des Mazda DPi in der amerikanischen IMSA-Serie. Seit 2021 ist Joest Racing in das Hypercar-Projekt von Glickenhaus Racing involviert.

Nachdem die FIA-WEC-Saison im März in Sebring begonnen hatte, steht am 7. Mai nun der zweite Saisonlauf 2022 an. Der findet auf der Ardennen-Achterbahn in Spa-Francorchamps statt. Danach geht es zu den 24h von Le Mans und zum 6h Rennen in Monza. Dementsprechend macht es natürlich absolut Sinn, den Glickenhaus 007 LMH nun erst einmal in Europa zu stationieren.

Am gestrigen Mittwoch ist der Rennwagen in der Joest-Werkstatt in Affolterbach angekommen und wurde von der Joest-Techniker-Truppe gleich inspiziert. Die Verweildauer im Odenwald war aber zunächst begrenzt, denn der Wagen wurde wenig später schon in einen Joest-LKW verladen. Auf dem rund 55 Kilometer entfernten Hockenheimring ist für den Donnerstag ein Shake-Down angesetzt.

Beim Rennwochenende in Spa werden Olivier Pla und Romain Dumas dann zusammen mit Luis Felipe Derani starten. Die Konkurrenz in der Hypercar-Klasse sind zwei Toyota GR010 Hybrid und der Alpine A480.