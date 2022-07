6h Monza: Glickenhaus-Bestzeit im ersten Training

Romain Dumas lag im ersten freien Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) auf der Strecke in Monza ganz vorne im Klassement. Peugeot mit starkem Debüt. Porsche in der GTE-Pro-Klasse an der Spitze.

Das vierte Rennwochenende der Saison 2022 der FIA WEC ist eröffnet: Auf der Strecke im italienischen Monza fand am späten Freitagnachmittag das erste freie Training statt. Und dabei war erwartungsgemäß der Glickenhaus 007 LMH das schnellste Fahrzeug. Romain Dumas umrundete den 5,793 Kilometer langen Kurs in 1:37,984 Minuten. Der Glickenhaus hat für das Rennwochenende in Monza eine sehr gute Einstufung von den Regelhütern erhalten. (Im Gegensatz zu Alpine und Toyota hat der amerikanische Bolide auch noch kein Saisonrennen gewonnen.) Der 007 LMH fährt beispielsweise mit 533 kW. So viel Leistung hatte ein Hypercar in der WEC bislang noch nie.

Rang zwei im ersten Training ging mit einem Rückstand von 0,618 Sekunden an den Alpine A480 von André Negrão, Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxivière. Dritter wurde der Peugeot 9X8 von Paul di Resta, Mikkel Jensen und Jean-Eric Vergne. Di Restas schnellste Runde war 0,818 Sekunden langsamer als die Glickenhaus-Zeit. Dass Peugeot gleich beim Debüt vorne mitmischen kann, liegt natürlich (in Teilen) auch an einer recht guten BoP (Balance of Performance) für den französischen Werkswagen.

Der beste Toyota kam auf Platz vier. Das war der GR010 Hybrid von Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley, der 1,136 Sekunden zurück lag. Dahinter folgte der zweite Toyota von Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López (+1,303 Sekunden). Schnellster LMP2 war der Oreca 07 von AF Corse mit François Perrodo, Nicklas Nielsen und Alessio Rovera mit einer Zeit von 1:39,973 Minuten.

In der GTE-Pro-Klasse lag der Porsche 911 RSR von Kévin Estre und Michael Christensen mit 1:47,273 Minuten an der Spitze. In der GTE Am war der Porsche vom Team Project 1 von Brendan Iribe, Oliver Millroy und Ben Barnicoat mit 1:48,389 Minuten in Front. Das zweite freie Training der WEC in Monza startet am Samstag um 9:00 Uhr.