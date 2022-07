6h Monza: Pole-Position für den Glickenhaus 007 LMH

Romain Dumas fährt die Bestzeit in der Qualifikation für das vierte Saisonrennen der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Monza. Toyota ebenfalls in der ersten Startreihe. GTE-Pole für Ferrari von Alessandro Pier Guidi.

Der Glickenhaus 007 LMH war in der Qualifikation für die 6 Stunden von Monza nicht zu schlagen. Romain Dumas schaffte mit dem amerikanischen Boliden eine Zeit von 1:35,416 Minuten und sicherte seinem Team somit die Pole-Position. Es ist bereits die zweite Pole für Glickenhaus in dieser Saison, nachdem im Mai in Spa-Francorchamps ebenfalls die Quali-Bestzeit geholt wurde. «Für ein kleines Team wie wir gegen Giganten wie Alpine/Renault, Peugeot und Toyota zu kämpften, ist etwas ganz Besonderes», erklärte Teamchef Jim Glickenhaus nach der Qualifikation.

Es darf aber auch nicht vergessen werden, dass der 007 LMH eine recht gute Einstufung über die Balance of Performance (BoP) erhalten hat und beispielsweise mit 533 Kilowatt an Power in Monza unterwegs ist. So viel Leistung gab es in der Hypercar-Klasse bislang noch nie.

Mit einem Rückstand von satten 0,919 Sekunden ging Platz zwei in der Qualifikation an den Toyota GR010 Hybrid von Brendon Hartley. Rang drei sicherte sich mit 1,073 Sekunden Rückstand der Alpine A480 von Nicolas Lapierre. Dahinter folgten der zweite Toyota von Kamui Kobayashi, der 1,503 Sekunden Rückstand hatte, und der Peugeot 9X8 von Gustavo Menezes mit einem Rückstand von 1,837 Sekunden. In der LMP2-Klasse war der Oreca 07 von United Autosports USA mit Filipe Albuquerque (1:38,403 Minuten) nicht zu schlagen.

Die Pole-Position in der GTE-Pro-Klasse holte Alessandro Pier Guidi im Ferrari 488 GTE Evo von AF Corse. Der Italiener umrundete den 5,793 Kilometer langen Kurs in 1:45,270 Minuten. Mit einem Rückstand von 0,054 Sekunden fuhr die Corvette C8.R von Nick Tandy auf Klassenrang zwei. Dahinter folgte der zweite Ferrari von Antonio Fuocco mit einem Rückstand von 0,058 Sekunden. Die Pole-Position in der Am-Wertung ging an Sarah Bovy im Ferrari von Iron Dames mit einer Zeit von 1:47,431 Minuten. Start der 6h von Monza ist am Sonntag (10. Juli 2022) um 12:00 Uhr MESZ.