Blick auf die Tabelle der FIA WEC nach vier WM-Läufen

André Negrão, Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxivière führen nach dem Rennen in Monza die WM-Tabelle weiter an. Toyota liegt in der Herstellerwertung ganz vorne. Porsche bei den GTE top.

Am vergangenen Wochenende hatte die FIA WEC das vierte von sechs Events der Saison 2022 absolviert. Bei den 6h Monza gab es einen Sieg von André Negrão, Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxivière im Alpine A480. Das Trio hatte bereits den Saisonauftakt im März in Sebring gewonnen und führt die WM-Tabelle mit 106 Punkten an. Direkt dahinter liegen Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley mit 96 Zählern. Das Toyota-Gespann musste beim Rennen in Spa-Francorchamps einen Ausfall hinnehmen und ging dort damals leer aus. Das erklärt den Rückstand, obwohl Buemi, Hirakawa und Hartley durch den Sieg im Juni in Le Mans doppelte Punkte bekommen haben.

Die Toyota-Teamkollegen Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López befinden sich mit 76 Punkten auf Platz drei. Sie gingen beim Auftakt in Sebring leer aus. Olivier Pla und Romain Dumas (Glickenhaus) runden mit 70 Zählern die Top Vier ab.

Da Toyota mit zwei Fahrzeugen unterwegs ist, führen die Japaner die Herstellerwertung an. Zwar gibt es jeweils nur für das bestplatzierte Auto pro Marke Punkte, doch da in Sebring und Spa jeweils ein anderer GR010 Hybrid nicht ins Ziel kam, konnte stets der Schwesterwagen die Herstellerpunkte einfahren. Somit ist Toyota mit 121 Zählern Tabellenführer. Alpine liegt mit 106 Punkten auf Platz zwei vor Glickenhaus (70). Auch Peugeot hatte sich für die komplette Saison 2022 eingeschrieben und ist somit punktberechtigt. Die Franzosen feierten aber erst in Monza das Debüt. Somit stehen lediglich 12 Punkte auf dem Konto.

In der GTE-WM markiert Porsche mit 187 Punkten die Spitze vor Ferrari (173) und Chevrolet (65). Das Ferrari-Duo Alessandro Pier Guidi und James Calado führt mit 95 Punkten die Fahrerwertung an. Dicht auf liegen die Porsche-Piloten Gianmaria Bruni (94) sowie Kévin Estre/Michael Christensen (jeweils 93). Der nächste WM-Lauf ist am 11. September 2022 in Fuji/Japan angesetzt.