BMW M Hybrid V8 mit nächstem Test im Motorland Aragon

Der neue LMDh von BMW tourt aktuell für geheime Tests durch Spanien. Nachdem bereits auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gefahren wurde, ging es nun ins Motorland Aragon südlich von Saragossa.

Der Prototypensport wird 2023 ein komplett anderes Gesicht haben. Denn zu den LMH (Le Mans Hypercar) kommen dann die LMDh. Das sind die Nachfolger der DPi (Daytona Prototype international). Doch während die DPi nur in der amerikanischen IMSA-Serie erlaubt sind, dürfen die neuen LMDh ab 2023 auch in der FIA WEC antreten. Das macht die Fahrzeug-Klasse natürlich sehr interessant für Hersteller. Denn sie können in beiden großen Serien (IMSA und WEC) um die Gesamtsiege kämpfen und Klassiker wie die 24h Daytona, die 12h Sebring und die 24h Le Mans gewinnen.

Sechs Hersteller haben sich bereits zum LMDh-Sport bekannt. So entwickeln derzeit Acura, Alpine, BMW, Cadillac, Lamborghini und Porsche einen LMDh. Ein LMDh baut auf den neuen LMP2-Chassis auf. Somit stehen mit Dallara, Ligier, Multimatic und Oreca vier Möglichkeiten zur Verfügung. Alle Chassishersteller wurden bereits ausgewählt. Acura und Alpine setzen auf Oreca, BMW und Cadillac auf Dallara, Lamborghini auf Ligier und Porsche auf Multimatic.

BMW hat seinen LMDh auf den Namen M Hybrid V8 getauft. Das liegt natürlich an der Motorisierung. Denn im Rennwagen arbeitet ein V8-Turbomotor mit vier Litern Hubraum. Das Aggregat leistet rund 640 PS und stammt vom DTM-Motor der Jahre 2017 und 2018 ab. Nach ersten kleinen Ausfahrten auf Rennstrecken in der Nähe vom Dallara-Hauptquartier in Italien war der BMW M Hybrid V8 letzte Woche für fünf Tage auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya unterwegs.

Nun folgte die nächste intensive Testfahrt. Diese fand im Motorland Aragon statt, das rund 250 Kilometer südwestlich von Barcelona liegt. Auch über diesen Test war nicht viel zu erfahren. Grundsätzlich soll es aber sehr heiß gewesen sein.

Der BMW M Hybrid V8 gibt sein Renndebüt bei den 24h Daytona 2023. Danach soll die komplette IMSA-Saison bestritten werden. Einsatzteam ist dann Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). Ab 2024 soll das Programm auf die WEC ausgebaut werden, wobei der Einsatz über das belgische Team WRT läuft.