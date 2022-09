6h Fuji: Toyota-Doppelspitze auch im zweiten Training

Beim Heimspiel auf der Strecke im japanischen Fuji dominiert weiterhin die Werksmannschaft von Toyota. Alpine schiebt sich zwischen die beiden Peugeot. In der GTE-Klasse ist erneut Ferrari das Maß der Dinge.

Beim fünften Rennwochenende 2022 der Sportwagen-WM (FIA WEC) bestimmt weiterhin Toyota die Pace an der Spitze des Feldes. Nachdem bereits im ersten freien Training beide GR010 Hybrid in Front lagen, konnte Toyota auch im zweiten Training eine Doppelsitze markieren. Diesmal lag jedoch der Wagen von Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López ganz vorne im Klassement.

Lokalmatador Kobayashi umrundete die 4,563 Kilometer lange Strecke in exakt 1:29,948 Minuten. Damit war er über eine Sekunde schneller als Sébastien Buemi im ersten freien Training. Rang zwei in der zweiten Session ging an den GR010 Hybrid von Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley. Der Neuseeländer Hartley war für den schnellsten Umlauf verantwortlich. Er schaffte eine Zeit von 1:30,173 Minuten und lag somit 0,225 Sekunden zurück.

Platz drei ging mit einem Rückstand von 1,246 Sekunden an den Peugeot 9X8 von Loic Duval, Gustavo Menezes und James Rossiter. Dahinter folgten der Alpine A480 von André Negrão, Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxivière mit 1,414 Sekunden Rückstand und der zweite Peugeot mit Paul di Resta, Mikkel Jensen und Jean-Eric Vergne, die 1,591 Sekunden zurücklagen.

In der GTE-Pro-Klasse gab es die nächste Ferrari-Bestzeit. Der 488 GTE Evo von Alessandro Pier Guidi und James Calado kam auf 1:37,682 Minuten. Auch in der GTE-Am-Wertung lag Ferrari vorne. Rahel Frey, Michelle Gatting und Sarah Bovy erzielten eine Zeit von 1:39,170 Minuten. In der LMP2 lag der Oreca 07 von Jota (Roberto González, António Félix da Costa und William Stevens) mit 1:32,351 Minuten an der Spitze.

Das dritte freie Training der WEC in Fuji steigt in der Nacht von Freitag auf Samstag unserer Zeit. Los geht es um 3:20 Uhr MESZ. Danach folgt am Samstagmorgen die Qualifikation ab 7:40 Uhr MESZ.