6h Fuji 2022: Die Action im Fernsehen und Stream

Im japanischen Fuji steht das fünfte Saisonrennen 2022 der Sportwagen-WM (FIA WEC) vor der Tür. So kann die Rennaction im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Am morgigen Sonntag (11. September) begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) das fünfte Rennen der Saison 2022. Schauplatz ist der 4,653 Kilometer lange Kurs in Fuji/Japan. Das ist zudem die Heimstrecke von Toyota. Der japanische Hersteller geht als Favorit ins Rennen. Toyota hat bereits die drei freien Trainings dominiert und zudem in der Qualifikation die ersten beiden Startplätze herausgefahren. Mit dabei sind natürlich auch wieder die beiden GTE-Klassen und die spektakulären LMP2-Boliden.

Wer sich das Rennen in Fuji anschauen möchte, muss jedoch früh aufstehen. Denn der Start der 6h von Fuji ist am Sonntagmorgen bereits um 04:00 Uhr MESZ. Das Rennende ist somit gegen 10:00 Uhr zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Fernsehen

Eurosport 1 bringt die komplette Rennaction live (bis auf die Werbeunterbrechungen natürlich). Start der Übertragung ist um 03:30 Uhr. Der Kanal bleibt dann bis um 10:30 Uhr auf Sendung. Aber auch NITRO zeigt Teile des Rennens aus Fuji und zwar zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr. Direkt im Anschluss gibt es bis 10:30 Uhr bei NITRO noch die Highlights aus Fuji. Auch in Österreich gibt es die WEC aus Fuji live. ORF Sport+ überträgt das Rennen von 04:00 Uhr bis 10:05 Uhr.

Stream

Auch im Live-Stream wird es die WEC wieder geben. Die Plattform Sport.de überträgt von 03:30 Uhr bis 08:00 Uhr. Danach wird dann NITRO (im Fernsehen) von Sport.de übernehmen. Sport.de und NITRO gehören zu RTL. Darüber hinaus gibt es noch zwei kostenpflichtige Stream-Möglichkeiten: Der Eurosport Player zeigt zwischen 03:30 Uhr und 10:30 Uhr ebenfalls die Rennaction aus Fuji - und zwar im Original-Sound. Außerdem kann über einen Member-Bereich der Website der FIA WEC bzw. über die App der FIA WEC das Rennen live verfolgt werden. Hier wird jedoch Englisch kommentiert. Damit steht einem motorsportlichen Sonntagmorgen eigentlich nichts mehr im Wege.