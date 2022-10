Neuer Porsche 963 absolviert 36h-Test in Sebring

Großer Meilenstein für den Porsche LMDh. Das Fahrzeug, das 2023 in der amerikanischen IMSA-Serie und auch in der FIA WEC teilnimmt, hat einen Langstrecken-Test auf der herausfordernden Strecke in Sebring absolviert.

Porsche arbeitet unermüdlich am neuen 963. Das Fahrzeug, welches nach LMDh-Regeln konzipiert ist, hat nun einen 36h Test in Sebring absolviert und dabei rund 11.800 Kilometer abgespult. Seit dem Rollout des Fahrzeuges Anfang des Jahres wurden nun insgesamt 24.500 Kilometer getestet. Kein anderer Hersteller kommt mit dem neuen LMDh-Wagen auf so eine große Distanz.

Die Strecke von Sebring ist für Tests sehr gut geeignet. Das liegt daran, dass auf weiten Teilen des Kurses in Florida große Betonplatten ausgelegt sind. Diese sorgen wegen der Unebenheiten für ordentlich Bewegung im Fahrwerk. Im Motorsport gilt der Spruch: Was beim Test in Sebring für 12 Stunden hält, dass schafft auch die 24h Le Mans. Nach dem Porsche nun also 36 Stunden in Sebring fuhr, sieht es stark danach aus, dass der 963 für die Langstrecken-Rennen der nächsten Saison bereit ist.

Der Porsche baut auf dem LMP2-Chassis von Multimatic auf. Auch Cadillac und BMW (beide Dallara) sowie Acura (Oreca) werden 2023 mit einem LMDh in der IMSA-Serie starten. Porsche und Cadillac fahren zusätzlich auch in der FIA WEC und treffen dort auf die LMH von Toyota, Ferrari und Peugeot.