Nico Müller fährt den Peugeot 9X8 bei den 8h Bahrain

Der Schweizer Nico Müller wird schon in der Saison 2022 sein Debüt in der Hypercar-Klasse der Sportwagen-WM (FIA WEC) geben. Er teilt sich den Peugeot 9X8 mit Loïc Duval und Gustavo Menezes.

Das kommt nicht wirklich überraschend: Nico Müller wird beim Saisonfinale der Sportwagen-WM (FIA WEC) das Debüt im Hypercar von Peugeot geben. Der Schweizer war lange Zeit für Audi im Motorsport unterwegs, wurde im September 2022 jedoch von Peugeot verpflichtet. Zunächst war es angedacht, dass Müller in diesem Jahr ein Test- und Entwicklungsprogramm mit dem 9X8 absolviert und 2023 in den Rennbetrieb einsteigt.

Doch Peugeot-WEC-Stammfahrer James Rossiter wurde Anfang Oktober als Teamchef vom neuen Maserati-Team in der Formel E verpflichtet. Somit wurde sein Platz beim WEC-Saisonfinale im November an der Seite von Loïc Duval und Gustavo Menezes frei. Diesen nimmt nun Müller ein. Der 30-Jährige hatte den Peugeot bei einer Testfahrt in Monza bereits ausprobieren können.

«Ich freue mich sehr auf mein Debüt im Peugeot 9X8 in Bahrain. Meine erste Fahrt mit dem Auto beim Monza-Test verlief sehr gut. Ich fühlte mich schnell sicher, konnte einige Longruns absolvieren und verschiedene Reifenoptionen ausprobieren», so Müller. «Ich neige dazu, mich leicht anzupassen. Ich hatte früher in meiner Karriere, 2007, eine ähnliche Erfahrung in Shanghai, als ich nur 10 Runden in einem LMP2-Prototypen fuhr, bevor ich am Rennen teilnahm. Bahrain wird eine Gelegenheit sein, mich weiter mit dem 9X8 vertraut zu machen.»

Olivier Jansonnie (Technischer Direktor bei Peugeot Sport) freut sich darauf, dass Müller nun bereits 2022 ein Rennen im 9X8 fährt und hat auch warme Worte für James Rossiter übrig. «Nico hat während seines Tages im Auto bei unserem Monza-Test beeindruckt. Er war ruhig, konzentriert und gab wertvolles Feedback zum Peugeot 9X8, das die Ansichten seiner neuen Teamkollegen bestätigte. Er fügte sich problemlos in das Team ein. Nun heißt es Vollgas geben für sein Debüt in Bahrain. Ich weiß, dass ich im Namen aller im Team spreche, wenn ich all die großartige Arbeit hervorhebe, die James im letzten Jahr geleistet hat. Er wird noch einige Wochen als Ersatz- und Entwicklungsfahrer im Simulator bleiben, bevor er sich einer neuen Herausforderung zuwendet, für die er bestens qualifiziert ist.»

Nico Müller startete in der FIA WEC in diesem Jahr in der LMP2-Klasse im Oreca von Vector Sport. Seinen Platz wird in Bahrain Renger van der Zande übernehmen. Der Niederländer vertrat Müller bereits beim letzten Rennen in Fuji/Japan.