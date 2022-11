8h Bahrain 2022: Die Action im Fernsehen und Stream

In Bahrain steht das Saisonfinale 2022 der Sportwagen-WM (FIA WEC) vor der Tür. Toyota fährt von der Pole los. So kann die Rennaction im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Am heutigen Samstag (12. November 2022) begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) das Saisonfinale 2022. Schauplatz ist der 5,412 Kilometer lange Kurs in Bahrain. Durch eine Bestzeit von Brendon Hartley in der Qualifikation geht Toyota von der Pole-Position aus ins Rennen. Aber auch Peugeot wirkt stark. Der beste 9X8 fährt von Platz zwei aus los. Mit dabei sind natürlich auch wieder die beiden GTE-Klassen und die spektakulären LMP2-Boliden. Wie bei einem Finale üblich, stehen auch die WM-Entscheidungen an.

Wer sich das Rennen aus Bahrain anschauen möchte, muss sich in Richtung Mittagszeit orientieren. Denn der Start ist am heutigen Samstag um 12:00 Uhr (MEZ). Das Rennende ist somit gegen 20:00 Uhr (MEZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Fernsehen

Der Pay-TV-Sender Eurosport 2 bringt die komplette Rennaction live (bis auf die Werbeunterbrechungen natürlich). Start der Übertragung ist um 11:30 Uhr. Der Kanal bleibt dann bis um 20:30 Uhr auf Sendung. Aber auch NITRO zeigt Teile des Rennens aus Bahrain und zwar von 18:15 Uhr bis 20:05 Uhr. Direkt im Anschluss gibt es bis 20:25 Uhr bei NITRO noch die Highlights aus Bahrain.

Stream

Auch im Live-Stream wird es die WEC wieder geben. Die Plattform Sport.de überträgt von 11:30 Uhr bis 18:20 Uhr. Wie erwähnt, wird dann NITRO (im Fernsehen) von Sport.de übernehmen. Sport.de und NITRO gehören zu RTL. Darüber hinaus gibt es noch zwei kostenpflichtige Stream-Möglichkeiten: Der Eurosport Player zeigt zwischen 11:30 Uhr und 20:30 Uhr ebenfalls die Rennaction aus Bahrain - und zwar im Original-Sound. Außerdem kann über einen Member-Bereich der Website der FIA WEC bzw. über die App der FIA WEC das Rennen live verfolgt werden. Hier wird jedoch Englisch kommentiert.

Eine tollen Service bietet auch Peugeot Sport. Auf deren offiziellen YouTube-Kanal mit dem Namen peugeotsportofficial werden die Onboard-Kameras aus den beiden Peugeot 9X8 zur Verfügung stehen. Damit steht einem motorsportlichen Samstag eigentlich nichts mehr im Wege.