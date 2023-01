So kann man die 24h Daytona 2023 im Live-Stream sehen

Die 61. Ausgabe der 24 Stunden von Daytona kann natürlich wieder vom heimischen Bildschirm aus verfolgt werden. Das sind die Möglichkeiten, den Sportwagen-Klassiker im Live-Stream und Fernsehen anzuschauen.

Die 24 Stunden von Daytona sind einer der ganz großen Klassiker im Langstrecken-Motorsport. Das Rennen in Florida ist auch 2023 wieder der Saisonauftakt der IMSA-Serie. An der Spitze des Feldes fahren in diesem Jahr erstmals die neuen LMDh-Autos. Diese Prototypen sind 2023 auch in der FIA WEC zugelassen. Insofern bietet Daytona einen guten Vorgeschmack auf die WM. Denn die LMDh von Porsche und Cadillac werden 2023 auch in der WEC starten. Acura und BMW treten dieses Jahr lediglich in der IMSA an. Neben den LMDh sind in Daytona auch LMP2, LMP3 und zwei GT-Klassen mit dabei. Insgesamt 61 Fahrzeuge wurden eingeschrieben. Das große Feld verspricht immer jede Menge Spektakel.

Somit sollte man sich auch in diesem Jahr die 24 Stunden von Daytona nicht entgehen lassen. Start ist am heutigen Samstag (28. Januar 2023) gegen 13:40 Uhr (Eastern Time), was 19:40 Uhr MEZ entspricht. Die Action kann entweder im Fernsehen oder über Live-Stream verfolgt werden. Das sind die Möglichkeiten - alle Angaben natürlich ohne Gewähr.

Das Rennen in Daytona wird in vielen Ländern außerhalb Nordamerikas per Stream auf der offiziellen Website der IMSA-Serie übertragen. Dort soll es gemäß IMSA-Angaben rund fünf Minuten vor Rennstart losgehen - also gegen 19:35 Uhr unserer Zeit. Oben links auf der Startseite müsste dann ein Button mit der Bezeichnung Watch Now! erscheinen. Die Übertragung auf der IMSA-Seite ist in englischer Sprache und steht nicht in allen Ländern der Welt zur Verfügung.

Im Fernsehen gibt es die 24h Daytona nur im sogenannten Pay-TV. Der Kanal Motorvision TV geht um 19:30 Uhr auf Sendung und überträgt bis am Sonntag um 20:00 Uhr.