Jenson Button fährt Nascar-Chevrolet bei 24h Le Mans

Nascar-Star Jimmie Johnson, der Deutsche Mike Rockenfeller und der ehemalige Formel-1-Pilot Jenson Button werden gemeinsam bei den 24h Le Mans 2023 antreten. Sie pilotieren einen Nascar-Chevrolet in der Garage 56.

Seit einigen Jahren gibt es bei den 24h Le Mans (immer mal wieder) die sogenannte 'Garage 56'. In diesem Zusammenhang darf ein Auto beim großen Langstrecken-Klassiker teilnehmen, welches in irgendeiner Weise innovativ ist. Bei der Ausgabe 2023 wird wieder ein Garage-56-Fahrzeug antreten. Dabei handelt es sich um einen umgebauten Nascar-Boliden, der auf den Langstreckensport angepasst wird und beispielsweise auch ein Hybridsystem an Bord hat.

Den Einsatz bestreitet die Nascar gemeinsam mit dem bekannten Team Hendrick Motorsports. Nun wurde verkündet, welches Trio den so ungewöhnlichen Wagen in Le Mans 2023 fahren wird. Es sind Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller und überraschenderweise auch der ehemalige Formel-1-Pilot Jenson Button. Johnson ist eine Legende im Nascar-Sport und hat dort bereits sieben Titel eingefahren. Bei den 24h Le Mans war er hingegen noch nicht unterwegs.

Der Deutsche Mike Rockenfeller gab 2022 bereits sein Debüt in der Nascar-Serie. Er ist aber hauptsächlich aus dem Prototypen/GT-Sport bekannt. 2010 konnte er den Gesamtsieg bei den 24h Le Mans holen. Seine Verpflichtung kommt nicht unerwartet. Rockenfeller hat bislang die meiste Testarbeit mit dem Nascar-Auto für Le Mans absolviert.

Der dritte Pilot ist hingegen eine recht große Überraschung, mit der zuvor kaum jemand gerecht hat: Es handelt sich um Jenson Button. Der Brite wurde 2009 Formel-1-Weltmeister. Aber auch bei den 24h Le Mans ist Button schon einmal gefahren. Das war im Jahre 2018 im BR1 in der LMP1-Klasse. Das Fahrzeug viel damals jedoch vorzeitig aus, sodass Button noch keine Zielankunft in Le Mans vorzuweisen hat. Mit dem Nascar-Chevrolet kehrt er nun nach Le Mans zurück.