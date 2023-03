6h Portimão: Entrylist für zweiten WEC-Lauf bekannt

Auch beim Rennen in Portugal stehen 37 Fahrzeuge in der vorläufigen Startliste. Lokalmatador António Félix da Costa sitzt im Oreca 07 vom Hertz Team Jota. Erneut elf Hypercars in der Top-Klasse dabei.

In der FIA WEC steht am kommenden Wochenende (11./12. März 2023) der offizielle Vorsaison-Test an. Dieser wird als «Prologue» bezeichnet und findet auf der Strecke in Sebring statt. An gleicher Stelle wird am 17. März auch der Saisonauftakt ausgetragen. Lauf zwei steigt dann am 16. April in Portimão. Für das Event in Portugal hat die WEC nun eine erste vorläufige Entrylist herausgegeben.

Diese besteht abermals aus 37 Rennwagen. Die Spitze bildet die Hypercar-Klasse. Dort sind elf Rennwagen eingeschrieben: Jeweils Toyota GR010 Hybrid, Ferrari 499P, Peugeot 9X8 und Porsche 963 sowie ein Cadillac V-Series.R, ein Vanwall Vandervell 680 und ein Glickenhaus 007. Das Hertz Team Jota muss bekanntlich noch auf seinen Porsche 963 warten. Somit wird der britische Rennstall wie schon in Sebring einen Oreca 07 in der LMP2-Klasse aufbieten.

Am Steuer sitzen dann David Beckmann, Yifei Ye und António Félix da Costa. Der Portugiese übernimmt somit den Platz, den Ex-F1-Pilot Will Stevens beim Saisonauftakt in Sebring inne haben wird. «Es ist eine große Ehre, hier in Portugal einen WM-Lauf zu haben», so da Costa. «Für mich ist es großartig und wir waren hier schon einmal siegreich. Wir werden versuchen, wieder vor meinen Heimpublikum zu gewinnen - diesmal als Hertz Team Jota. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich auf ein großartiges Rennen.»

Die FIA WEC wird erst zum zweiten Mal in Portimão ein Rennen bestreiten. Beim ersten Auftritt in der Saison 2021 wurde anstatt über sechs sogar über acht Stunden gefahren. Es gab einen Doppelsieg von Toyota. An dieser Stelle hat die WEC die vorläufige Entrylist hinterlegt.