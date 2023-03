Die WEC aus Sebring gibt es im Fernsehen und Stream

Der Saisonauftakt der Sportwagen-WM steht vor der Tür. Bei den 1000 Meilen von Sebring bilden elf Hypercars die Spitze. So kann die Rennaction im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Es ist soweit: Am heutigen Freitag (17. März 2023) bricht in der FIA WEC eine neue Epoche an. Die Zeiten des Übergangs sind vorbei. Denn in der Top-Klasse sind elf Hypercars beim Saisonauftakt in Sebring am Start. Ferrari wird das Rennen von der Pole-Position aus beginnen. Aber auch Toyota und Cadillac sind stark aufgelegt. Porsche, Peugeot und die privaten Hypercars von Glickenhaus und Vanwall sind in Lauerstellung. All das verspricht einiges an Rennspannung.

Start der 1000 Meilen von Sebring ist um 12:00 Uhr (Eastern Time), was 17:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit entspricht. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Fernsehen

Eurosport 1 steigt bereits um 16:28 Uhr in die Übertragung ein und bleibt zunächst bis 19:10 Uhr auf Sendung. Danach wird von 21:15 Uhr bis um 1:25 Uhr am Samstagmorgen durchgesendet. Auch bei NITRO gibt es die WEC-Action – aber erst ab 0:00 Uhr am Samstagmorgen bis 1:05 Uhr.

Stream

Auch im Live-Stream ist die WEC 2023 wieder zu sehen. Die Plattform Sport.de zeigt die Action aus Sebring in voller Länge ab 16:30 Uhr. Darüber hinaus gibt es noch zwei kostenpflichtige Stream-Möglichkeiten: Auf Discovery+ wird das Rennen zwischen 16:30 Uhr und 01:30 Uhr ebenfalls übertragen - und zwar im Original-Sound. Außerdem hat die FIA WEC für 2023 eine überarbeitete App herausgebracht. Dort können verschiedene Pakete gebucht und das Rennen somit in vielen Ländern live verfolgt werden. In der App wird jedoch nur englisch oder französisch kommentiert. Zusätzlich gibt es dort aber auch einige Onboard-Kameras aus den Fahrzeugen. Damit steht einem motorsportlichen Freitag eigentlich nichts mehr im Wege.