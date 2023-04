Vallelunga: Shakedown des Isotta Fraschini steht an 06.04.2023 - 07:19 Von Oliver Müller

© Isotta Fraschini Milano Das ist der Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione

Am 11. und 12. April will Isotta Fraschini erstmals zu Testzwecken mit dem Tipo 6 LMH Competizione ausrücken. Am Steuer auf der Rennstrecke in Vallelunga sitzt dann Michelotto Engineering-Testfahrer Maurizio Mediani.