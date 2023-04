Daniil Kvyat wird LMDh-Werksfahrer von Lamborghini

Für die Saison 2024 entwickelt Lamborghini einen LMDh-Prototypen, mit dem die italienische Marke in der FIA WEC und der amerikanischen IMSA-Serie antreten will. Nun steht der nächste hochkarätige Pilot fest.

Die FIA WEC ist bereits dieses Jahr mächtig im Aufwind. Hypercars von sieben Marken kämpfen um die Gesamtsiege. Zur Saison 2024 wird es noch bunter. Dann steigen zusätzlich auch noch Lamborghini und Alpine ein. Beide entwickeln gerade einen entsprechenden Prototypen nach LMDh-Regeln und gehen somit denselben Weg wie Porsche und Cadillac. Während in Bezug auf Alpine derzeit noch nicht viel bekannt ist, hat Lamborghini bereits viele Details zum Programm verkündet.

So wurden bereits Andrea Caldarelli, Mirko Bortolotti und Romain Grosjean als Piloten bestätigt. Zu diesem Trio stößt nun auch Daniil Kvyat. «Ich bin sehr glücklich, der Lamborghini Squadra Corse beigetreten zu sein. Es ist eine große Ehre für mich», so Kvyat, der mit italienischer Lizenz starten soll. «Lamborghini ist eine sehr bekannte italienische Marke mit einer großen Geschichte in der Automobilwelt. Und da ich in Italien aufgewachsen bin, macht mich das zusätzlich stolz. Wir hoffen, gemeinsam viele Ziele zu erreichen.»

Kvyat hat von 2014 bis 2020 sechs Saisons in der Formel 1 verbracht und konnte dort dreimal auf dem Podium stehen. 2023 tritt er bereits in der FIA WEC an und pilotiert einen Oreca 07 von Prema Racing. Der 28-Jährige wird auch in das Entwicklungsprogramm des Lamborghini-LMDh eingebunden.

«Wir freuen uns sehr, Daniil an Bord zu haben», so Andrea Piccini, Teamchef und CEO von Iron Lynx (Das ist das Partner-Team von Lamborghini beim LMDh-Einsatz). «Der Speed, den er während seiner Zeit in der Formel 1 gezeigt hat, wird eine große Bereicherung für das Team sein. Nicht nur das, der Podestplatz in Sebring bei seinem FIA WEC-Debüt hinterließ einen ziemlichen Eindruck und verheißt Gutes für seine Zukunft im Langstreckenrennsport. Wir freuen uns darauf, das LMDh-Auto in dieser Saison mit ihm zu testen, bevor die eigentliche Herausforderung 2024 beginnt.»

Der Lamborghini-LMDh basiert auf dem LMP2-Chassis von Ligier. Für den Vortrieb sorgt ein V8-Doppelturbo mit 90-Grad-V-Winkel, der von Lamborghini Squadra Corse (sprich der Motorsportabteilung des Unternehmens) entwickelt wurde. Gemeinsam mit dem Einheits-Hybridsystem kommt das Aggregat auf 500 kW. Das Motorgewicht wird mindestens 180 kg betragen.