6h Spa bleiben fünf weitere Jahre im WEC-Kalender

Die FIA WEC hat den Vertrag mit der Rennstrecke in Spa-Francorchamps um fünf Jahre verlängert. Der Kurs in den belgischen Ardennen ist seit 2012 im Kalender dabei. Auch die ELMS bleibt weiter in Spa-Francorchamps.

An diesem Wochenende gastiert die FIA WEC bekanntlich in Spa-Francorchamps. Die 7,004 Kilometer lange Strecke in den belgischen Ardennen ist ein echter WEC-Klassiker. Seit der Premieren-Saison 2012 ist Spa im WEC-Kalender mit dabei. Das kann sonst nur Le Mans vorweisen. Aber auch in Zukunft wird die WM nach Belgien reisen, wie nun bekannt gegeben wurde. Denn der Vertrag zur Ausrichtung des WEC-Rennen wurde um fünf weitere Jahre verlängert.

Auch die European Le Mans Series (ELMS) wird weitere fünf Jahre in Spa unterwegs sein. Das europäische Pendant zur WEC startet seit 2016 auf der sogenannten Ardennen-Achterbahn. Die Strecke in Spa ist bei Teams und Fahrern gleichermaßen beliebt, insofern ist die Vertragsverlängerung nicht sonderlich verwunderlich.

«Stabilität bei unseren Meisterschaften ist extrem wichtig und die Fortsetzung unserer Beziehung mit Spa-Francorchamps ist eine große Ehre», so WEC (und ELMS)-Boss Frédéric Lequien. «Die Strecke ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil sowohl in der WEC - als auch im ELMS-Kalender. Der Kurs ist wirklich einzigartig und bietet immer aufregende Action. Wir haben im Laufe der Jahre einige unglaubliche Rennen in WEC und ELMS erlebt - und dank des Teams des Circuit de Spa-Francorchamps können wir uns jetzt auf viele weitere freuen, die folgen werden.»