6h Spa: So blicken die Fahrer auf dritten WEC-Lauf

Die Sportwagen-WM (FIA WEC) geht am kommenden Samstag bereits ins dritte Rennen der Saison 2023. Schon am Donnerstag beginnen die freien Trainings. Das gibt es vor dem WM-Lauf seitens der Piloten zu sagen.

In der FIA WEC steht bereits Saisonlauf drei auf der Agenda. Am kommenden Samstag (29. April 2023) wird auf der 7,004 Kilometer langen Strecke in Spa-Francorchamps Gas gegeben. Insgesamt 13 Hypercars treten in den belgischen Ardennen an. Nicht nur durch die beiden Siege in Sebring und Portimão ist Toyota der ganz große Favorit. So sehen es auch die meisten Piloten im WEC-Paddock. Hier nun einige Stimmen im Vorfeld des Events in Spa-Francorchamps.

Richard Westbrook - Pilot im Cadillac #2

«Es ist großartig, nach Spa zurückzukehren. Es fühlt sich zu lange an, seit ich dort das letzte Mal gewesen bin - tatsächlich ist es über 10 Jahre her. Ich bin sehr lange in Amerika Rennen gefahren. Der einzige Nachteil von Rennen in Amerika sind fehlende Strecken wie Monza, Spa und Silverstone. Ich kann es kaum erwarten, unseren Cadillac dorthin zu bringen. Wir haben in Portugal hart daran gearbeitet, das Auto für eine europäische Rennstrecke abzustimmen und hoffentlich die Lücke zu den Toyotas zu schließen.»

Jean-Eric Vergne - Pilot im Peugeot #93

«Ich denke, wir haben einen großen Schritt von Sebring nach Portimão gemacht. Wir müssen unsere Leistung in Spa verbessern, und solange wir von Rennen zu Rennen solche Schritte in die richtige Richtung machen, wird es gut laufen. Spa ist wahrscheinlich meine Lieblingsstrecke im Rennkalender. Ich bin dort schon mit vielen Autos gefahren. Es ist eine tolle Strecke, an die ich gute Erinnerungen habe. Das Wetter dürfte wie immer schwierig und wechselhaft sein. Die Kälte wird es der Reifenwahl nicht leicht machen, sodass die Reifenstrategie ein Schlüsselelement für dieses Rennen sein wird. Spa ist auch die letzte Veranstaltung vor Le Mans, also eine gute Vorbereitung. Dank der langen Geraden können wir sehen, wo wir im Vergleich zu den anderen Wettbewerbern stehen, was den reinen Speed auf den Geraden angeht, und ob es vor den 24 Stunden von Le Mans noch etwas zu ändern gibt. Es wird ein sehr wichtiges Rennen sein.»

Mike Conway - Pilot im Toyota #7

«Spa ist immer eine gute Veranstaltung, ich liebe den Ort. Wir werden mit Zuversicht an den Start gehen, aber so früh in der Saison gibt es noch viele Unbekannte. Ich bin mir sicher, dass wir dort das Potenzial für ein weiteres starkes Ergebnis haben - aber es sind mehr Hypercars denn je im Starterfeld. Dies ist das letzte Rennen vor dem großen Rennen - daher ist es wichtig, dass wir Spa mit einem guten Ergebnis und viel Selbstvertrauen in Richtung Le Mans verlassen.»

Laurens Vanthoor - Pilot im Porsche #6

«Ich freue mich auf mein Heimspiel in der WEC. Ich wohne zirca eine Stunde von der Strecke entfernt - und vielleicht kann ich ja sogar noch eine Nacht mehr zu Hause schlafen. Es ist lange her, dass ein Belgier in der Endurance-Topklasse fuhr. Der letzte erfolgreiche Fahrer hieß Jacky Ickx. Es ist eine Ehre für mich, in solch prominente Fußstapfen zu treten. Ich mag den Kurs in Spa. Er bietet verschiedene interessante Facetten, weshalb er bei vielen Rennfahrern beliebt ist. Alle 963-Piloten in unserem Team kennen die Strecke gut und haben dort teilweise bereits im GT-Sport Erfahrungen und Erfolge gesammelt. Ich denke, wir sind bestens aufgestellt.»