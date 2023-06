Nach 24h Le Mans: Porsche stockt Spendensumme auf

Die drei Werks-Porsche 963 fahren bei den 24h Le Mans 549.750 Euro an Spenden über die Aktion «Racing for Charity» ein. Doch Porsche legt noch etwas drauf und spendet 911.000 Euro für drei gemeinnützige Institutionen.

Porsche startete 2023 mit drei Werksautos bei den 24 Stunden von Le Mans. Der sportliche Erfolg blieb aus. Der bestplatzierte 963 (das Auto von Dane Cameron, Michael Christensen und Frédéric Makowiecki) landete lediglich auf Platz 16 im Gesamtklassement. Besser lief es bei einer anderen Aktion. Denn anlässlich von 75 Jahren Porsche Sportwagen hat der Hersteller aus Stuttgart im Rahmen des 24-Stunden-Rennens von Le Mans eine umfangreiche Spendenaktion initiiert.

Das funktionierte so: Für jede gefahrene Rennrunde der drei Werks-Porsche 963 flossen 750 Euro zugunsten der «Racing for Charity»-Aktion. Zusammengerechnet spulten die drei Werks-963 beim Rennen in Le Mans 733 Runden ab. Das bedeutete eine Spendensumme in Höhe von 549.750 Euro. Nun entschied Porsche jedoch, die Summe noch weiter aufzustocken und spendet sogar 911.000 Euro.

Das Geld geht an drei gemeinnützige Organisationen. Die Vereine Kinderherzen retten und Interplast Germany e.V. erhalten jeweils 350.000 Euro. Die verbleibenden 211.000 Euro gehen an die Ferry-Porsche-Stiftung, die im Mai 2018 anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Marke Porsche ins Leben gerufen wurde.

«Porsche stellt sich von jeher seiner sozialen Verantwortung als Unternehmen. Nun haben wir diese Maxime mit der Initiative Racing for Charitiy erstmals auch im Motorsport erfolgreich umgesetzt», so Michael Steiner (Mitglied des Vorstandes der Porsche AG, Forschung und Entwicklung). «Um unserem Engagement noch mehr Nachdruck zu verleihen, haben wir die ursprünglich eingefahrene Spendensumme von 549.750 Euro auf 911.000 Euro erhöht. Wir sind sicher, dass wir mit unserer Unterstützung der drei gemeinnützigen Initiativen Kinderherzen retten e.V., Interplast Germany e.V. und Ferry-Porsche-Stiftung noch einmal unterstreichen, dass Motorsport und Menschen zentraler Bestandteil unserer DNA sind.»

Auch der Le Mans-Veranstalter ACO (Automobile Club de l’Ouest) fand die Aktion klasse. Auf der offiziellen Pressekonferenz am Freitag vor dem Rennen im Stadion von Le Mans wurde die Aktion «Racing for Charity» mit dem ersten Platz des «Sustainable Endurance Award» ausgezeichnet.