6h Fuji: Ferrari will Revanche für Monza-Niederlage

In der Sportwagen-WM (FIA WEC) gibt es am kommenden Wochenende das sechste Saisonrennen 2023. Schauplatz ist Fuji in Japan, gleichbedeutend mit dem Heimspiel für Toyota. Ferrari strebt dort den zweiten Saisonsieg an.

In der FIA WEC springen die Ampeln demnächst wieder auf Grün. Am kommenden Wochenende (8. bis 10. September) bestreitet die WM die sechste von sieben Stationen 2023. Gefahren wird auf der Strecke im japanischen Fuji. Somit hat Toyota Heimspiel. Der japanische Hersteller hat bislang vier Saisonrennen für sich entschieden - darunter auch den zuletzt ausgetragenen Lauf in Monza, also das Heimevent von Ferrari.

Für die Italiener gibt es somit nichts schöneres, nun den Spieß herumzudrehen und Toyota auf deren Heimstrecke zu schlagen. Bislang hat Ferrari erst ein Saisonrennen in der WEC gewonnen, und das war ausgerechnet das Saisonhighlight in Le Mans. Die beiden 499P sind auf jeden Fall konkurrenzfähig und zählen neben den beiden Toyota zu den ganz großen Favoriten in Fuji.

«Die Langstrecken-Weltmeisterschaft geht auf einer Strecke weiter, auf der unser Hypercar noch nie getestet wurde: Dies wird daher die erste Gelegenheit sein, uns auf einer anspruchsvollen Strecke bei den 6 Stunden von Fuji auszuprobieren. Das Ziel wird darin bestehen, die positiven Fortschritte fortzusetzen, die unsere Crews am Steuer des 499P bislang gemacht haben. Diese Rennstrecke ist Teil der Geschichte des internationalen Motorsports und Ferrari hat hier denkwürdige Triumphe errungen», blickt Ferrari-Langstrecken-Motorsport-Boss Antonello Coletta voraus.

Wie üblich werden die beiden Ferrari von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen (Startnummer #50) sowie Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi (#51) pilotiert. «Zwei Monate nach dem Rennen in Monza sitzen wir wieder am Steuer des 499P mit dem Ziel, unser Bestes zu geben, um Toyota herauszufordern, die weiterhin die Hauptkonkurrenten in der Meisterschaft sind. Bis zum Ende des Jahres haben wir noch zwei wichtige Rennen vor uns. Wir sind fest entschlossen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen: Wir hoffen, die Meisterschaftsentscheidung bis zur letzten Runde in Bahrain offen zu halten», so Antonio Giovinazzi.

Insgesamt zwölf Hypercars treten in Fuji an. An dieser Stelle gibt es die vorläufige Entrylist.