Bahrain: Valentino Rossi beim Rookie-Test im LMP2

Valentino Rossi wird am Sonntag den Rookie-Test der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Bahrain bestreiten und im Oreca 07 vom Team WRT sitzen. Sein Rennprogramm für die Saison 2024 steht noch nicht fest.

Valentino Rossi hat es auf zwei Rädern zum Status einer Motorsport-Legende gebracht – neun WM-Titel sprechen für sich. Nach dem Ende seiner aktiven Motorrad-Laufbahn wechselte er 2022 in Vollzeit in den Automobilsport. Dort trat er zunächst mit einem Audi und später mit einem BMW in der GT3-Kategorie an. Nun folgt der nächste Schritt – zumindest in Bezug auf eine Testfahrt.

Denn Rossi wird am kommenden Sonntag (5. November 2023) am Rookie-Test der FIA WEC auf der Strecke in Bahrain teilnehmen und dabei einen Oreca 07 (V8-Saugmotor mit 4.2 Litern Hubraum und rund 540 PS) aus der LMP2-Klasse fahren. LMP2 bedeutet Le Mans Prototype 2 und ist die Kategorie direkt unter den Königsklasse Hypercar.

Eingesetzt wird der Oreca vom belgischen Team WRT, für das Rossi in den letzten beiden Jahren auch im GT3-Sport Vollgas gegeben hat. Das Rennprogramm von Valentino Rossi für die Saison 2024 ist derzeit noch unklar. Der 44-Jährige hat zuletzt immer wieder sein Interesse an der FIA WEC geäußert und möchte auch gerne an den 24 Stunden von Le Mans teilnehmen.

Mit einem LMP2 wird «Il Dottore» die volle WEC-Saison jedoch nicht bestreiten können. Die Fahrzeugklasse wird nächstes Jahr für die Standard-WEC-Rennen aussortiert und ist in der WM nur noch bei den 24h Le Mans zugelassen. Neu in der FIA WEC dabei sind 2024 dann hingegen die GT3-Rennwagen, mit denen der Superstar in den letzten beiden Jahren bekanntlich große Erfahrungen gesammelt hat. Der belgische Rennstall WRT würde 2024 gerne zwei BMW M4 GT3 in der WEC aufbieten – vielleicht ja sogar mit Rossi im Cockpit.