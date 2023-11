8h Bahrain: Cadillac im dritten freien Training vorne

Alex Lynn von Cadillac Racing markierte die Bestzeit im dritten freien Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Bahrain. Dahinter folgten Ferrari und Porsche auf den weiteren Plätzen. Zeiten jedoch nicht repräsentativ.

Das Rennwochenende der FIA WEC beim Saisonfinale in Bahrain ist in vollem Gange. Nach den beiden freien Trainings am Donnerstag fand am Freitag noch das dritte freie Training statt. Dabei lag nun erstmals Cadillac an der Spitze des Feldes. Alex Lynn, der sich einen V-Series.R mit Earl Bamber und Richard Westbrook teilt, umrundete die 5,412 Kilometer lange Strecke in 1:49,512 Minuten.

Die Zeit ist jedoch wenig aussagekräftig. Denn am Donnerstag fuhr Toyota-Werksfahrer Kamui Kobayashi im zweiten freien Training bereits 1:46,851 Minuten - also fast drei Sekunden schneller. Somit wird frühestens die Qualifikation am Freitagnachmittag Aufschluss über das Kräfteverhältnis der Hypercars in Bahrain bringen.

Platz zwei im dritten Training ging an den Ferrari 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen, die 0,498 Sekunden zurücklagen. Dritte wurden mit einem Rückstand von 0,744 Sekunden Gianmaria Bruni, Harry Tincknell und Neel Jani im privaten Porsche 963 von Proton Competition.

Dahinter folgte der zweite Ferrari von Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi, denen 0,939 Sekunden auf die Spitze fehlten. Die Top Fünf komplettierte der Peugeot 9X8 von Loic Duval, Gustavo Menezes und Nico Müller.