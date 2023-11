Nyck de Vries in WEC-Saison 2024 im Toyota-Hypercar

Der schnelle Niederländer wechselt ins Toyota-WEC-Cockpit und ersetzt José María López an der Seite von Mike Conway und Kamui Kobayashi. López soll in der WEC bleiben und den Lexus RC F GT3 pilotieren.

Nun steht endlich offiziell fest, was bereits seit geraumer Zeit als Gerücht durch das WEC-Fahrerlager ging. Nyck de Vries wird Vollzeit-Pilot für das WEC-Programm von Toyota. Der Niederländer rückt in den GR010 Hybrid mit der Startnummer #7 und teilt sich somit das Cockpit mit dem Briten Mike Conway und dem Japaner Kamui Kobayashi.

«Ich freue mich sehr, zum Langstreckenrennsport zurückzukehren, insbesondere zu Toyota Gazoo Racing. Langstreckenrennen haben mir immer Spaß gemacht und es ist eine Disziplin mit unglaublicher Dynamik im Moment», so de Vries. «Ich war eine Zeit lang in einer anderen Rolle im Team, hatte aber nie die Chance, Rennen zu fahren. Deshalb ist es großartig, dass es jetzt soweit ist. Ich möchte dem Team für die kontinuierliche Unterstützung und das Vertrauen in mich danken. Ich freue mich sehr darauf, Auto Nr. 7 mit Mike und Kamui zu teilen. Sie sind beide sehr talentierte Fahrer, die viel erreicht haben.»

Wie angedeutet ist de Vries kein Neuling im Toyota-Team. Von 2020 bis 2022 war er bereits Test- und Entwicklungsfahrer bei Toyota. Tatsächlich soll es bereits zur Saison 2023 angedacht gewesen sein, den Niederländer in Renncockpit zu befördern, doch dann hatte er ein Angebot aus der Formel 1 bekommen. In der Königsklasse wurde de Vries aber nach zehn Rennen bereits wieder ausgetauscht. Zwischen 2020 und 2022 war er zudem einige Rennen in der LMP2-Klasse unterwegs.

José María López, der zuvor mit Conway und Kobayashi fuhr, soll weiterhin in der WEC bleiben. Er ist für das Cockpit in einem der beiden Lexus RC F GT3 vorgesehen, die Akkodis ASP 2024 in der neuen LMGT3-Klasse der WM einsetzen will. Aktuell ist das WEC-Feld für 2024 aber noch nicht bestätigt. Dennoch gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die beiden GT3-Lexus im Grid sein werden.

Auch einen neuen Reservefahrer hat Toyota nun verpflichtet. Dabei handelt es sich um Ritomo Miyata. Der Japaner konnte 2023 die Super Formula und die GT500-Klasse in der japanischen Super GT gewinnen. 2024 wird Miyata zudem in der LMP2-Klasse der ELMS (European Le Mans Series) starten.