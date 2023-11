Wasserstoff-Auto von MissionH24 wurde H24EVO getauft

Die dritte Generation des Wasserstoff-Rennwagens vom Automobile Club de l'Ouest und H24Project hat einen Namen bekommen: H24EVO. Das Auto dient als eine Art Vorreiter für eine Wasserstoff-Klasse bei den 24h Le Mans.

Beim Le-Mans-Veranstalter ACO (Automobile Club de l'Ouest) steht das Thema Wasserstoff ganz hoch im Kurs. Irgendwann in den nächsten Jahren (wohl ab 2027) soll es eine Wasserstoff-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans geben. Dazu hat der ACO eine Arbeitsgruppe eingerichtet, an der über zehn Hersteller teilnehmen. Doch unabhängig von den Herstellern treibt der ACO das Thema auch selbst voran - und ist gemeinsam mit der Firma GreenGT (die seit kurzem H24Project heißt) auf einer eigenen MissionH24. Bereits in der Vergangenheit wurden in diesem Zusammenhang zwei Wasserstoff-Rennwagen vorgestellt - der LMPH2G und der H24. Im Oktober 2023 wurde die dritte Generation präsentiert. Das neue Auto hatte bislang noch keinen Namen. Das das änderte sich nun: Der Rennwagen wird H24EVO heißen.

«Der Name des dritten MissionH24-Prototyps spiegelt unser Programm wider. Kurz und prägnant deutet H24EVO auf unseren schnellen Fortschritt in kurzer Zeit hin. Das Auto schlägt ein neues Kapitel auf und verspricht eine aufregende Zukunft», so H24Project-Boss Jean-Michel Bouresche.

Der H24EVO erinnert optisch nun mehr an ein Hypercar als seine beiden Vorgänger. Das Gewicht soll 1.300 Kilogramm betragen. Die angepeilte Spitzengeschwindigkeit liegt bei 320 km/h. Eine Brennstoffzelle soll 300 Kilowatt liefern. Der Wasserstoff wird in zwei Tanks gelagert, die jeweils 3,9 kg fassen und unter 700 bar Druck stehen. Damit soll es möglich sein, rund 25 bis 30 Minuten zu fahren.

Eine Lithium-Batterie sammelt Bremsenergie und soll bis zu 400 Kilowatt liefern. Fortbewegt wird der Renner dann von einem Elektromotor, der die Hinterachse antreibt. Dieser soll dann 650 Kilowatt leisten. Geschaltet werden muss nicht - das Auto hat nur einen Gang.

Das Chassis kommt wie schon beim LMPH2G und dem H24 von Adess. Diese Firma ist bekanntlich auch einer der vier LMP3-Chassislieferanten. Reifenpartner ist Michelin. Der H24EVO befindet sich aktuell noch in der Entwicklung. Bei den 24h Le Mans 2024 soll er aber (nach derzeitigem Stand) schon mal ausgestellt werden. Sobald er von der FIA homologiert wurde, soll er im Michelin Le Mans Cup (eine ACO-Rennserie für LMP3 und GT3) mitfahren. Das ist dann für 2025 angepeilt.