Edoardo Mortara dritter Pilot von Lamborghini in WEC

Lamborghini hat das Fahreraufgebot für den Einsatz in der Hypercar-Klasse der Sportwagen-WM (FIA WEC) vervollständigt. Edoardo Mortara startet gemeinsam mit Mirko Bortolotti und Daniil Kvyat. Auch IMSA-Trio steht fest.

In der Saison 2024 wird auch Lamborghini im Prototypensport antreten. Dafür wird gerade der SC63 entwickelt, der auf einem LMP2-Chassis von Ligier basiert. Ein SC63 bestreitet dann die FIA WEC und ein zweites Exemplar wird bei ausgewählten Rennen der amerikanischen IMSA-Serie an den Start gehen. Nun wurde auch das Fahreraufgebot finalisiert.

Im SC63 für die WEC waren bislang Mirko Bortolotti und Daniil Kvyat bestätigt. Ihr Teamkollege wird Edoardo Mortara sein. Der Schweizer ist vor allem aus der DTM und der Formel E bekannt. Große Erfolge hatte er aber auch beim FIA GT World Cup gefeiert. Im letzten Monat beendete er das so spektakuläre Rennen in Macau in einem GT3-Audi auf dem zweiten Platz.

«Ich freue mich sehr, der Lamborghini Squadra Corse beizutreten, die mir die unglaubliche Gelegenheit bietet, an den 24 Stunden von Le Mans und der Langstrecken-Weltmeisterschaft teilzunehmen», so Mortara. «Es ist ein sehr stolzer Moment für mich und ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison einige gute Ergebnisse erzielen können.»

Auch die Besatzung des SC63 für die IMSA-Serie wurde nun komplettiert. Hier werden Andrea Caldarelli, Romain Grosjean und Matteo Cairoli gemeinsam fahren. Aller Voraussicht nach wird das IMSA-Debüt bei den 12 Stunden von Sebring im März 2024 vollzogen. Das IMSA-Trio könnte womöglich auch Relevanz für die FIA WEC haben. Denn wie gemunkelt wird, will Lamborghini beim WEC-Saisonhighlight (den 24h Le Mans) einen zweiten SC63 aufbieten, in dem dann die IMSA-Fahrer sitzen könnten. Dazu fehlt aber noch die Bestätigung.