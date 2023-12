Fünf der sechs Piloten für Jota-Porsche 963 bekannt

Das Hertz Team Jota tritt in der Saison 2024 der Sportwagen-WM (FIA WEC) mit zwei Porsche 963 an. Nun hat der britische Rennstall drei weitere Piloten bestätigt - beispielsweise auch Ex-IndyCar-Fahrer Callum Ilott.

In der Saison 2024 werden insgesamt fünf Porsche 963 in der FIA WEC auflaufen. Zwei Boliden setzt das Werk ein, zwei kommen vom Hertz Team Jota und einer von Proton Competition. Die sechs Piloten für die zwei Werks-Autos stehen bereits fest. Bei Proton Competition wurde bislang Harry Tincknell bei den Serien-Organisatoren angemeldet. In Bezug auf das Hertz Team Jota sind nun fünf von sechs Fahrern klar.

Im 963 mit der Startnummer #12 war bislang nur William Stevens gemeldet. Zu dem Briten stoßen noch Norman Nato und Callum Ilott. Der Franzose Nato ist im Prototypensport seit Jahren eine feste Größe und fuhr zu LMP1-Zeiten auch schon in der großen Klasse - damals bei Rebellion. Ilott hat vor allem im Formelsport auf sich aufmerksam gemacht. Von 2017 bis 2021 gehörte er zur Ferrari Driver Academy und schielte sogar auch in Richtung Formel 1. Letztendlich trat er von 2021 bis 2023 dann in der IndyCar-Serie an.

«Ich freue mich sehr, beim Hertz Team JOTA einen Porsche in der Top-Klasse zu fahren. Ich hatte kürzlich einen zweitägigen Test. Das Auto fühlte sich großartig an und es machte Spaß, es zu fahren. Ich bin vom Team äußerst beeindruckt, sie sind unglaublich professionell, und ich weiß bereits, dass wir mit dem Porsche in der nächsten Saison um Spitzenergebnisse und hoffentlich um Erfolge in Le Mans selbst kämpfen werden», so der 25-Jährige. «2024 wird mein erstes volles Jahr in der WEC sein, nachdem ich vor ein paar Jahren einmal in Le Mans dabei war. Der Kalender sieht fantastisch aus.»

Im Schwesterauto mit der Nummer #38 war bislang lediglich Oliver Rasmussen gemeldet. Zu ihm kommt der Brite Phil Hanson, der viele Jahre im LMP2 unterwegs war und dort auch einige Erfolge eingefahren hat. Der dritte Pilot ist noch nicht fix. Diesbezüglich gab es in den letzten Wochen wilde Spekulationen. Die meisten Gerüchte gehen aktuell in Richtung Jenson Button. Ob das so eintritt, muss sich aber erst noch zeigen.