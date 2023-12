In Schwarz: Toyota zeigt neuen Look für GR010 Hybrid

So soll der Toyota GR010 Hybrid in der Saison 2024 aussehen

Die beiden GR010 Hybrid von Toyota werden in der Saison 2024 der Sportwagen-WM (FIA WEC) mit einer komplett anderen Folierung auftreten. Der neue Grundton ist schwarz. Zwei Exemplare fahren in der Hypercar-Klasse.

Wenn am 2. März die Saison 2024 der FIA WEC in Katar beginnt, werden die beiden Toyota GR010 Hybrid ein neues Aussehen haben. Der japanische Hersteller hat nun ein ersten Bild diesbezüglich gezeigt. Darauf ist ein GR010 Hybrid in schwarz zu sehen. Das GR-Logo ist auf dem hinteren Kotflügel angebracht. Ob sich technisch etwas am Auto getan hat, ist aktuell noch nicht bekannt. Toyota hatte aber von den Saisons 2022 und 2023 bereits große Updates am Autos gebracht.

Tatsächlich kommt das schwarze Design eher unerwartet. Als Toyota mit dem TS030 Hybrid 2012 in die WEC einstieg, waren Weis und Blau die Grundfarben. Auch der TS040 Hybrid (2014 und 2015) war Weis und Blau. Der TS050 Hybrid (ab 2016) war dann Weis, Rot und Schwarz beklebt - genauso wie der GR010 Hybrid in den Saisons 2021, 2022 und 2023.

Am Steuer der beiden Fahrzeuge werden in der WEC-Saison 2024 Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley sowie Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries sitzen, wobei de Vries den Argentinier José María López ersetzt. Buemi/Hirakawa/Hartley sind die amtierenden WEC-Champions.