Piloten für Werks-Ferrari 499P in der WEC stehen fest

Ferrari hat mit Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen sowie Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi die Piloten für die Saison 2024 in der FIA WEC bestätigt. Alle fuhren bereits im Vorjahr.

Nun steht endlich offiziell fest, welche Piloten die beiden Werks-Ferrari 499P in der Saison 2024 der Sportwagen-WM (FIA WEC) fahren werden. Wenig überraschend handelt es sich dabei um Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen sowie um Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi. Diese sechs Piloten saßen bereits in der Saison 2023 im Auto.

Ferrari hatte in den letzten Wochen in regelmäßigen Abständen bereits vermeldet, dass Fuoco, Pier Guidi, Nielsen und Calado auch 2024 wieder im Cockpit sitzen würden. Nun wurden auch Molina und Giovinazzi final bestätigt - alles andere wäre auch eine faustdicke Überraschung gewesen. Auch die Fahrer-Paarungen bleiben gleich wie 2023.

So teilen sich Fuoco/Molina/Nielsen weiterhin den 499P mit der Nummer 50. Pier Guidi/Calado/Giovinazzi sitzen wieder in der #51. Dieses Trio hatte im Juni 2023 auch die 24 Stunden von Le Mans gewonnen und somit den größten Erfolg in der abgelaufenen Saison erzielt. In der Hersteller-Wertung der FIA WEC belegte Ferrari (hinter Toyota) im letzten Jahr den zweiten Platz.

«Die Entscheidung, die Fahrer zu behalten, die letztes Jahr mit den 499Ps für das Ferrari-AF-Corse-Team in der FIA-WEC-Saison 2024 angetreten sind, spiegelt ein Bekenntnis zur Kontinuität wider. Im Jahr 2023, als diese Crews ihren ersten Auftritt in der höchsten Klasse der Weltmeisterschaft absolvierten, erzielten wir bemerkenswerte Ergebnisse, darunter einen Sieg in Le Mans und sechs Podestplätze in sieben Rennen», erklärt Langstrecken-Motorsport-Boss Antonello Coletta. «Gemeinsam haben wir Erfahrungen gesammelt, während wir unser Auto weiterentwickeln und sein Potenzial unter Beweis stellen. Auf dieser Grundlage blicken wir optimistisch auf die bevorstehende Saison 2024 und erneuern unser Vertrauen in unsere Fahrer.»

2024 wird noch ein dritter Ferrari 499P in der WEC auflaufen. Dieser wird von AF Corse als Privatteam eingesetzt. Hierfür ist bislang lediglich Robert Kubica als Pilot bestätigt. Seine beiden Partner könnten womöglich der neue Werksfahrer Yifei Ye und Ferrari-F1-Tester Robert Schwarzman werden. Das meint zumindest die Gerüchteküche zu wissen.