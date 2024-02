So sieht das Hypercar von Alpine für die WEC 2024 aus

Alpine zeigt die Optik des A424 für die Sportwagen-WM (FIA WEC). Außerdem steht fest, dass Mick Schumacher sich in dieser Saison ein Auto mit den zwei Franzosen Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxiviere teilen wird.

In der Saison 2024 steigt bekanntlich auch Alpine in die Hypercar-Klasse der FIA WEC ein. Die Franzosen haben dazu den A424 genannten Prototypen entwickelt. Heute wurde nun das Aussehen des Rennwagens der Öffentlichkeit vorgestellt. Erwartungsgemäß ist der Grundton des A424 ein intensives Blau. Dazu kommt im Heck das Fahrzeuges noch ein wenig Weis und Rot. Allesamt sind das die Farben der französischen Fahne.

Bereits seit Ende November 2023 ist klar, dass auch Mick Schumacher zum Fahreraufgebot von Alpine in der FIA WEC zählen wird. Nun wurde bestätigt, mit wem sich der Deutsche das Cockpit teilen wird. Schumacher fährt im Auto mit der Startnummer #36 gemeinsam mit den zwei Franzosen Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxiviere. Beide haben bereits große Erfahrung im Langstrecken-Motorsport. Im Schwesterauto mit der #35 sitzen der Österreicher Ferdinand Habsburg sowie Paul-Loup Chatin und Charles Milesi. Überraschend wurde Jules Gounon als Reservepilot verpflichtet.

«Wir schreiben die nächsten Zeilen der Geschichte von Alpine im Bereich Endurance. Wir müssen bescheiden, aber ehrgeizig in Bezug auf dieses Projekt sein», so Philippe Sinault (Teamchef des Alpine Endurance Teams). «Unser Hypercar für die Saison 2024 zusammen mit unseren Fahrern zu enthüllen, ist wirklich ein besonderer Moment. Wir werden lernen, das technische Paket zu nutzen, uns auf die Erfahrung unserer Fahrer zu verlassen, zuverlässig zu sein und natürlich die Rennen zu beenden. Ich denke, es ist schwer zu sagen, ob wir dieses Jahr den Sieg anstreben, aber wir sind hungrig nach guten Ergebnissen und gehen davon aus, dass wir mit allem, was wir auf die Beine gestellt haben, schnell glänzen werden.»

Der Alpine A424 wurde nach den technischen LMDh-Regeln gebaut. Chassispartner ist (genauso wie bei Acura) die französische Schmiede Oreca. Angetrieben wird der Alpine von einem Mecachrome-Turbomotor mit 3,4 Litern Hubraum. Wie bei den LMDh üblich gibt es auch beim Alpine das Standard-Hybridsystem von Bosch. Die Leistung liegt (je nach Einstufung über die Balance of Performance - BoP) bei rund 500 kW.

Neben Alpine fahren 2024 auch Porsche, Cadillac, BMW und Lamborghini mit LMDh-Autos in der FIA WEC. Dazu kommen die LMH von Ferrari, Peugeot und Titelverteidiger Toyota. Saisonstart ist am 2. März in Katar.