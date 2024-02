Isotta Fraschini finalisiert Fahrer-Trio für FIA WEC

Neben Routinier Jean-Karl Vernay starten auch die beiden Youngster Carl Wattana Bennet und Antonio Serravalle im Tipo 6 LMH Competizione. Die italienische Marke gibt 2024 das Debüt in der Sportwagen-WM.

In der Saison 2024 geht es in der Hypercar-Klasse der FIA WEC so richtig zur Sache. Mit Peugeot, Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, Lamborghini, BMW und Alpine sind acht Hersteller mit Werksprogrammen vertreten. Dazu kommt die italienische Marke Isotta Fraschini, die mit dem Tipo 6 LMH Competizione genannten Prototypen ein Fahrzeug nach LMH-Regeln gebaut hat und erstmals überhaupt in der FIA WEC aufläuft.

Bislang war aber noch die klar, welches Fahrer-Trio im Tipo 6 LMH Competizione am Lenkrad drehen wird. Die Italiener hatten zunächst Jean-Karl Vernay bestätigt. Später wurde dann auch der Mexikaner Alex García als Teamkollege verkündet. Jetzt wurde das Trio komplettiert, jedoch wurde García aber doch wieder außen vor gelassen. So hat Isotta Fraschini nun Carl Wattana Bennet und Antonio Serravalle zu Teamkollegen von Jean-Karl Vernay ernannt.

«Ich bin sehr gespannt, wie diese Mischung aus Jugend und Erfahrung in einer wirklich wettbewerbsintensiven Meisterschaft wie der FIA WEC funktionieren wird», so Claudio Berro (Motorsport Manager von Isotta Fraschini Milano). «Für Isotta Fraschini sind diese drei Fahrer im Team von entscheidender Bedeutung, da sie Botschafter der Marke in Europa, Nordamerika und Asien werden werden, drei strategische Bereiche aus kommerzieller Sicht.»

Sowohl Carl Wattana Bennet als auch Antonio Serravalle sind im europäischen Motorsport noch recht unbekannt. Beide haben vor allem im Nachwuchs-Formelsport auf sich aufmerksam gemacht, aber auch schon erste LMP-Erfahrungen gesammelt. Saisonstart 2024 der WEC ist am 2. März in Katar.