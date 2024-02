FIA WEC wird 2024 im TV wieder auf SPORT1 gezeigt

Die Sportwagen-WM kehrt 2024 zurück zu SPORT1. Der Spartenkanal bringt Teile von sieben Saisonrennen live oder in Highlights im Free-TV. Die 24 Stunden von Le Mans gibt es 2024 aber nicht live bei SPORT1 zu sehen.

Die FIA WEC boomt aktuell. An der Spitze des Feldes fahren 19 Hypercars von neun Marken um die Gesamtsiege. Dazu gibt es die LMGT3-Klasse mit ebenfalls neun Marken und 18 Autos. Dieses Spektakel wird 2024 und 2025 auch wieder von SPORT1 übertragen. Der Sport-Sender bringt Live-Action oder Highlights von sieben Saisonrennen auf den heimischen Bildschirm. Von den 24h Le Mans wird es aber keine Live-Bilder bei SPORT1 geben.

«SPORT1 ist auch 2024 die Heimat für Livesport und emotionale Sport-Momente. Mit der FIA WEC startet auf den SPORT1 Plattformen eine attraktive Rennserie mit populären Fahrer-Persönlichkeiten wie Mick Schumacher. Die Übertragung unterstreicht auch unsere Motorsport-Kompetenz», erklärt Annika Rody, Director Media Rights der Sport1 GmbH.

Bereits am kommenden Wochenende geht es los. Am Samstag (2. März) steht in Katar der WEC-Saisonauftakt an, den SPORT1 per Live-Einstieg von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr zeigt. Hinzu kommt die Übertragung der finalen Rennphase live von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr. Kommentiert wird das Rennen dann von Christian Glück und Constantin Eckner.