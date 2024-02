WEC Katar: Container kommen, aber neue Verschiebung

Der offizielle Vorsaison-Test (Prologue) der Sportwagen-WM (FIA WEC) auf der Strecke in Katar muss nochmals leicht nach hinten geschoben werden, soll aber auf Montag und Dienstag terminiert bleiben.

Die FIA WEC befindet sich aktuell in Katar. Dort soll am kommenden Samstag (2. März) der Saisonauftakt 2024 ausgetragen werden. Zuvor ist aber noch der offizielle Vorsaison-Test angesetzt. Das Prologue genannte Event steht jedoch unter keinem guten Stern. Denn aufgrund der geopolitischen Situation im Roten Meer kommt es zu erheblichen Verzögerungen bei der Fracht.

Der Prologue sollte eigentlich am Samstag (24. Februar) und am Sonntag (25. Februar) ausgetragen werden. Doch da etliche Container verspätet sind, wurde er bereits auf Montag (26. Februar) und Dienstag (27. Februar) verschoben. Insbesondere die LMGT3-Teams sind betroffen. Neben fehlendem allgemeinen Material waren auch einige Rennwagen noch nicht angekommen.

Nach und nach erreichen nun aber die entsprechenden Container die Strecke. Dennoch wurde eine erneute kleine Verschiebung des Prologues beschlossen. Es bleibt bei der Austragung am Montag und Dienstag. Die Session-Zeiten wurden aber nochmals angepasst. Los geht es am Montag von 12:00 bis 17:00 Uhr (Ortszeit) mit der ersten Session. Danach folgt Session zwei von 18:00 bis 23:00 Uhr. Abgerundet wird der Prologue mit der dritten Session am Dienstagmorgen von 9:00 bis 12:00 Uhr - so zumindest der aktuelle Stand.