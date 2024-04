Vorläufige Entrylist für WEC-Lauf in Imola bekannt

37 Fahrzeuge wurden für den zweiten Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Imola eingeschrieben. 19 Hypercars fahren um den Sieg. Bei Cadillac sind nur zwei Piloten im V-Series.R nominiert.

Die FIA WEC hat im März den Saisonauftakt 2024 in Katar absolviert. Rennen zwei findet dann am 21. April auf der Strecke in Imola statt. Dort war die WEC bislang noch nie unterwegs. Eine gewisse Sportwagen-Tradition ist in Imola aber dennoch vorhanden. Nun wurde eine erste vorläufige Startliste für das Event in Imola verkündet. Diese besteht erwartungsgemäß aus 37 Fahrzeugen - 19 Hypercars und 18 LMGT3-Autos.

Wie aus der Liste zu entnehmen, wird Cadillac in Imola nur mit zwei Piloten antreten. Das sind Earl Bamber und Alex Lynn. In Katar saß noch der Franzose Sébastien Bourdais mit im V-Series.R. Da das Rennen in Imola aber auch «nur» über sechs Stunden geht, sollte die Belastung über die Distanz für zwei Piloten durchaus stemmbar sein. In der früheren Vergangenheit waren zwei Piloten pro Auto im Sportwagen-Sport sogar üblich. Cadillac hat in Imola zudem einiges gutzumachen, nachdem man nachträglich für das Rennen in Katar aus der Wertung genommen wurde.

Ansonsten ist das Feld bei den Hypercars dasselbe wie noch in Katar - sprich keine weiteren Fahrerkombinationen wurden geändert. Mit dabei sind neben dem Cadillac noch zwei Toyota GR010 Hybrid, zwei Peugeot 9X8 (die in der 2024er Version in Imola das Debüt geben), drei Ferrari 499P, fünf Porsche 963, zwei BMW M Hybrid V8, zwei Alpine A424, ein Lamborghini SC63 und ein Isotta Fraschini Tipo6-C.

Auch in der LMGT3-Klasse ist das Feld stabil. 18 Fahrzeuge der neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren und Porsche sind (mit jeweils zwei Autos pro Marke) mit dabei. An dieser Stelle hat die WEC die vorläufige Entrylist hinterlegt.