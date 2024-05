Jules Gounon fährt auch bei 6h Spa im Alpine-Hypercar

Wie schon in Imola ersetzt der Franzose Jules Gounon auch beim WM-Lauf der FIA WEC in Spa-Francorchamps Ferdinand Habsburg und teilt sich das Cockpit eines Alpine A424 mit Paul-Loup Chatin und Charles Milesi.

Jules Gounon wird zum zweiten Mal in Folge in der Hypercar-Klasse der Sportwagen-WM (FIA WEC) antreten. Beim dritten Rennwochenende der FIA WEC in Spa-Francorchamps (9. bis 11. Mai 2024) sitzt der Franzose im Alpine A424 und teilt sich das Cockpit mit seinen Landsleuten Paul-Loup Chatin und Charles Milesi. Gounon ersetzt somit nochmals Ferdinand Habsburg, der sich bei einer Testfahrt verletzt hatte und bereits das Rennen in Imola ausließ.

«Jules wird wieder bei uns fahren, während Ferdinand seine Genesung fortsetzt, die nur noch ein paar Tage dauern dürfte», blickt Alpine-Teamchef Philippe Sinault auf Spa voraus. «Das Ziel dieser Woche ist klar: Wir wollen auf den Erkenntnissen der ersten beiden Rennen aufbauen, um nach dem Rennen mehr darüber zu erfahren, wo wir technisch und operativ stehen. Es ist ein wichtiger Moment in unserem Projekt und ein echter Durchlauf, denn es ist eine der letzten Gelegenheiten für uns, das Paket und die Systeme, die wir in Le Mans haben werden, zu verfeinern.»

Auch im Porsche 963 von Proton Competition gab es noch eine Änderung. Neel Jani und Julien Andlauer fahren als Duo, da Harry Tincknell bei der IMSA in Laguna Seca im Einsatz ist. Aus diversen Gründen wird es in Spa einige Duos in der Hypercar-Klasse geben. Bei Peugeot fahren Mikkel Jensen und Nico Müller sowie Paul di Resta und Loic Duval die beiden 9X8. Denn Jean-Eric Vergne und Stoffel Vandoorne treten in der Formel E in Berlin an.

«Natürlich hätten wir es vorgezogen, alle drei Fahrer in jeder Mannschaft zur Verfügung zu haben, um uns auf Le Mans vorzubereiten. Aber andererseits werden unsere vier Fahrer im freien Training und im Rennen selbst jeweils mehr Zeit auf der Strecke haben», bewertet Olivier Jansonnie (Technik Direktor von Peugeot Sport).

Auch der Cadillac V-Series.R wird von einem Duo pilotiert: Earl Bamber und Alex Lynn. Dasselbe gilt für den Porsche 963 mit der #12, den in Spa lediglich William Stevens und Callum Ilott bewegen werden.