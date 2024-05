6h Spa: Porsche 963 mit Tagesbestzeit am Donnerstag

Beim dritten Rennwochenende der Saison 2024 in der Sportwagen-WM (FIA WEC) konnte Porsche im zweiten freien Training die bislang schnellste Runde drehen. Ferrari weiterhin stark unterwegs.

Der erste Trainingstag zum dritten Rennwochenende 2024 der FIA WEC ist beendet: Zwei freie Trainings fanden auf der 7,004 Kilometer langen Strecke von Spa-Francorchamps statt - und nach drei Stunden Fahrzeit lag am Ende Porsche ganz vorne im Klassement. Mit einer Zeit von 2:04,162 Minuten schnappte sich Kévin Estre im Werks-963 die Bestzeit. Im Rennen ist der Franzose dann mit André Lotterer und Laurens Vanthoor unterwegs.

Rang zwei im zweiten freien Training ging an den Ferrari 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen, die final 0,121 Sekunden Rückstand aufwiesen. Dieser Ferrari hatte im ersten freien Training mit 2:05,690 Minuten noch die Bestzeit erzielt. Dieser Wert wurde im zweiten freien Training aber von sieben Fahrzeugen unterboten. Denn grundsätzlich beklagte das Fahrerlager nach Session eins wenig Grip auf der Strecke. Im Vergleich zum ersten Training hatte sich das Grip-Niveau im zweiten Training dann aber etwas verbessert. Top-Zeiten sind aber dennoch nicht zu erwarten gewesen. Vom Prinzip können die Hypercars in Spa-Francorchamps sicherlich rund 3,5 Sekunden schneller unterwegs sein.

Dritte wurden im zweiten freien Training Earl Bamber und Alex Lynn im Cadillac V-Series.R mit 0,179 Sekunden Rückstand. Direkt gefolgt vom schnellsten Toyota GR010 Hybrid von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries, die 0,721 Sekunden Rückstand hatten. Die Top Fünf komplettierte der private Porsche vom Hertz Team Jota mit William Stevens und Callum Ilott.

Die Bestzeit in der LMGT3-Klasse ging mit 2:21,257 Minuten an den Lexus RC F LMGT3 von Clemens Schmid, Arnold Robin und Ritomo Miyata. Am Freitag gibt es in Spa-Francorchamps noch das dritte freie Training und die Qualifikation. Das Rennen ist dann am Samstag angesetzt. Wie die Action im Fernsehen und Stream verfolgt werden kann, ist an dieser Stelle aufgeführt.