6h Spa: Porsche liegt auch im dritten Training vorne

Porsche fährt sich allmählich in die Favoritenrolle für den dritten Saisonlauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Spa-Francorchamps. Kévin Estre mit Bestzeit im dritten freien Training. Direkt dahinter der beste Ferrari.

Das dritte Rennwochenende 2024 der FIA WEC in Spa-Francorchamps ist in vollem Gange. Am Freitagmittag fand auf der 7,004 Kilometer langen Strecke das dritte freie Training statt, in dem Kévin Estre im Porsche 963 mit 2:04,125 Minuten die Bestzeit aufstellte. Der Franzose, der wie üblich mit André Lotterer und Laurens Vanthoor startet, scheint an diesem Wochenende besonders gut aufgelegt zu sein, denn bereits am Donnerstag hatte er die Tagesbestzeit erzielt. Seine Zeit am Donnerstag von 2:04,162 Minuten lag in einem ähnlichen Bereich.

Auf dem so legendären Kurs in den belgischen Ardennen weiterhin stark unterwegs ist auch Ferrari. Mit einem Rückstand von 0,215 Sekunden ging Platz zwei des dritten Trainings an den 499P von Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi. Dieses Trio hat 2023 bekanntlich die 24 Stunden von Le Mans gewonnen und ist auch dieses Jahr wieder auf einer Mission.

Mit der komplett überarbeiteten Aerodynamik immer besser zurecht kommt Peugeot. Die Löwen fahren seit dem zweiten Saisonlauf in Imola mit Heckflügel und anderen Reifengrößen auf ihren beiden 9X8. Mikkel Jensen und Nico Müller (die in Spa als Duo antreten) kamen mit 0,232 Sekunden Rückstand auf die dritte Position.

Das gute Ergebnis von Ferrari rundete der zweite (rote) 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen ab, denen auf Platz vier der Session 0,249 Sekunden auf die Spitze fehlten. Rang fünf im dritten Training sicherte sich der BMW M Hybrid V8 von Lokalmatador Dries Vanthoor, Raffaele Marciello und Marco Wittmann.

Spannend ist in Spa-Francorchamps auch immer der Blick auf die Top-Speeds. Alleine schon deswegen, weil Spa stets die große Vorbereitung auf die 24h Le Mans darstellt, die Mitte Juni ausgetragen werden und das unumstrittene Highlight im WEC-Kalender sind. Wegen seiner langen Geraden ist in Le Mans die Höchstgeschwindigkeit elementar wichtig. In Spa-Francorchamps hatte hier bislang der Cadillac mit 315,9 km/h die Nase vorne - gefolgt vom Peugeot #94 mit 315,0 km/h und den frei Ferrari 499P.

In der LMGT3-Klasse lag im dritten freien Training der Porsche 911 GT3 R LMGT3 von Manthey PureRxcing mit Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm und Klaus Bachler und einer Zeit von 2:20,947 Minuten vorne. Die freien Trainings der WEC in Spa sind nun abgeschlossen - somit geht es ab jetzt richtig zur Sache. Um 14:45 Uhr startet die zweigeteilte Qualifikation bzw. die daran anschließende Hyperpole. Das Rennen ist für Samstag ab 13:00 Uhr angesetzt.